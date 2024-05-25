Kaya Yanar’dan insanlık dersi

Almanya'nınen ünlü komedyenlerinden olan Kaya Yanar, Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalanlara inat vicdanının sesini yine sözlere döktü. Filistin'deki dramı dile getirince linç edilen Yanar, "Gazze'de seni en çok etkileyen ne oldu?" sorusuna "Altları bezlenen bebeklerin öldüğünü, uzuvlarını, ebeveynlerini kaybettiğini, beton yığınları altında kaldığını görmek" cevabını verdi.Soruyu yanıtlarken bir süre konuşamayan, boğazı düğümlenen ve gözyaşlarına hakim olamayan Yanar, "Anlam veremiyorum. Dehşet, umutsuzluk ve keder hissediyorum" dedi. Sadece empati kuran herhangi bir kişi gibi tepki verdiğini söyleyen ünlü komedyen, Şubat ayında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdiği 21 dakikalık videosu sonrası gelen tepkileri de anlattı.Kendisi gibi empati kuranlardan destek aldığını söyleyen Yanar, Alman medyasının tutumu karşısında şok yaşadığını belirtti. Yanar'ın bu röportajını izleyenler, "Herkesin korkup sustuğu yerde bir cesur yürek", "İnsani duruşun için teşekkürler. Çok cesursun, arkandayız", "Şefkat dolu bir kalbin var", "İnsanlığın ölmesine izin vermeyin, susmayın" yorumları bıraktı.Ünlükomedyen, daha önce videosunda İsrail'in yalanlarını tek tek sıralamış, İsrail'in uluslararası hukuku her gün çiğnediğine ve binlerce masumu öldürdüğüne dikkat çekmişti. İsrail'in sürekli dezenformasyon ve yalan haber yaydığını söyleyen Yanar, "İsrail'in saldırıları orantısız" diyerek, ateşkes çağrısında da bulunmuştu. Yanar, İsrail'in sürekli genişlemesini de konu ederek, "İsrail'in var olma hakkı var da, bu ülkenin sınırı nerede?" diye sormuştu.