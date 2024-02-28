Murat Kurum’dan CHP/DEM/Kandil işbirliğine tepki: Kirli pazarlıkların değil Millet için üreten taraftayız

CHP/DEM/KANDİL İŞBİRLİĞİNE TEPKİ

Kurum, İstanbul'un artık alarm verdiğini, İstanbulluların ihmalkarlığa dayanacak gücü, tahammülü kalmadığını dile getirerek, "Milletimiz İstanbul'u israfa, felakete, borca sürükleyenlere fırsat vermeyecektir. Sizleri CHP'nin insafına, belediyecilik anlayışına asla terk etmeyeceğiz. Bu 30 gün çok çalışacağız, herkese gideceğiz, herkesi kucaklayacağız. 31 Mart akşamı öyle bir çalışalım ki Aybüke öğretmenin, Eren Bülbül'ün, şehitlerimizin, gazilerimizin annesi sevinsin. O kirli pazarlık yapanlara, masa arkası ittifak yapanlara, masa arkasında her türlü siyasi senaryo üzerinden tezgah kuranlara hep birlikte cevap verelim." diye konuştu.

Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy raylı sistem hattını Arnavutköy'e kazandıracaklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy hattını Fenertepe İstasyonuyla entegre edip Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattıyla birleştireceğiz. Böylece Arnavutköy'den hem Marmaray'a hem de Topkapı'ya kadar raylı sistem üzerinden rahatla huzurlu yolculuk yapabileceksiniz. Biz onlar gibi öyle temel atıp, panoları çekip, panoların üzerine reklamları yapıp, o reklamların arkasında iş yapmayanlardan değiliz. 1 Nisan'da İETT hatlarının güzergah ve sefer sayılarını hızlıca arttırıyoruz. Arnavutköy'ümüzün derelerini tamamen ıslah edeceğiz. Yağmurda Arnavutköy'ü sel basmayacak."

"İSKİ'MİZİ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEDİLER"

Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin Arnavutköy'e hiçbir yatırım yapmadığını söyledi.

İSKİ'nin elektrik parasını ödeyemez hale geldiğini kaydeden Kurum, "İstanbul'a 1 litre su kaynağı getirmedikleri gibi güzel İSKİ'mizi borç batağına sürüklediler. Onlar ne yaparsa yapsın biz 1 Nisan'da Arnavutköy'ümüzle birlikte Saraçhane'ye gideceğiz, önce bayramımızı yapacağız, ardından yaptıkları israfların, harcamaların bir bir hesabını soracağız. Öyle kolay kurtarmak yok. Sen İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a, Arnavutköy'e harcamayacaksın, 'İsrafı bitirdik' deyip, 175 milyon lira sadece reklamlara, panolara harcayacaksın, iki günlük konsere 550 milyon lira harcayacaksın ve ondan sonra 'Ben israfı bitirdim...' Buna kim inanır ya." değerlendirmesinde bulundu.