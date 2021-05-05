Kent Eş Anlamlısı Nedir? Kentin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Kent eş anlamlısı ile günlük hayatımızda sık sık merak edilen sözcükler arasında bulunuyor. Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. türk Dil Kurumu TDK'nın sözlüğüne göz attığımız zaman kent kelimesinin aynı zamanda şehir kelimesi ile eş değer olduğunu görmekteyiz. Öte yandan kent sözcüğünün bir tane eş anlamlısı vardır. Kent eş anlamlısı nedir? İşte kentin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

KENT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Kent kelimesinin birden fazla eş anlamlısı kelime bulunmaktadır. Kent eş anlamlısı " şehir " kelimeleri olup aynı zamanda kentte demektir. Cümle içerisinde kullanılan kent kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için şehir gibi eş anlamlı kelimede onun yerine geçer.

KENTİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Kent eş anlamlısı ile hemen hemen her gün merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da hizmet alanında çalışan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanına kent denir.

Kent kelimesinin eş anlamlısı şehir olarak değerlendirilir.

KENT NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Kent kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kent kelimesi Soğdca kökenlidir.

TDK'ye göre kent kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şehir

- Site

KENT KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Paris gibi bir kentte, bu hatırlamalar, karamsarlığa sürükler insanı.

KENT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

kent efsanesi, kent soylu, kentler arası, ana kent, başkent, çadır kent, mantar kent, megakent, yörekent, uydu kent

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekilde;

Doktor eş anlamlısı

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