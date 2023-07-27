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Haberler Fotohaber Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası nasıl seyretti? 27 Temmuz 2023 altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 08:03

Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası nasıl seyretti? 27 Temmuz 2023 altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası yükselişini sürdürdü. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ardından ABD dolarının zayıflaması ons altın fiyatına destek verdi. Ons altın fiyatı 20 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1982 dolar seviyesinin üzerini test etti. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam etti. Ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.982,11 dolar en düşük ise 1.970,83 dolar seviyesini görürken, altın gram fiyatı en yüksek 1.716,08 TL en düşük ise 1.701,70 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ons ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 27 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası nasıl seyretti? 27 Temmuz 2023 altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, Fed faiz kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yön arıyor. Güçlü dolar endeksi ve ABD'nin makro ekonomik verileri altın için belirleyici oluyor. Altın gram fiyatı ise ons altın tarafından esen rüzgarla yön buluyor. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber piyasadan canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası nasıl seyretti? 27 Temmuz 2023 altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet ne kadar, kaç TL?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI: 25 BAZ PUAN ARTIRILDI

Geçen ay faiz artırımlarına ara veren Fed, Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırdı. Faizler 2022'den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Banka, böylece faiz oranını toplam 525 puan yükseltmiş oldu. Karar metninde daha fazla faiz artışına açık kapı bırakıldı, enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği belirtildi.

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Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası nasıl seyretti? 27 Temmuz 2023 altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI KARAR SONRASI NASIL SEYRETTİ?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte ABD dolarının zayıflaması ons altın fiyatına destek verdi. Ons altın fiyatı 20 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1982 dolar seviyesinin üzerini test etti.

Erken saatlerde 1982 doları üzerine çıkan ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,30 artışla 1977,90 dolardan işlem görüyor. Ons altın fiyatından destek alan gram altın fiyatı ise 1710 seviyelerine çıktı.

Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası nasıl seyretti? 27 Temmuz 2023 altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet ne kadar, kaç TL?

JPMORGAN'DAN ALTIN FİYATLARI YORUMU

JPMorgan muhtemel bir ABD resesyonu öncesinde altın fiyatları için bir yatırım fırsatı gördüğünü, yıl sonunda altın fiyatları tarafında 2.000 doların üstünün görülebileceğini ve 2024 yılı itibarıyla faizlerin düşürülmesiyle rekor seviyelere yükseleceğini öngördü.

Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası nasıl seyretti? 27 Temmuz 2023 altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet ne kadar, kaç TL?

JPMorgan, Fed'in parasal genişlemeye başlamadan bir süre önce ABD'de bir resesyon olacağı öngörüsüne dair risklerin artması üzerine 2024'ün son çeyreğinde ons altın için hedef fiyatını 2.175 dolar olarak belirledi.

Altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda Fed'in olası para politikaları ve resesyon riskleri etkili oluyor.

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