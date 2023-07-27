Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası nasıl seyretti? 27 Temmuz 2023 altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 27.07.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 08:03

Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası yükselişini sürdürdü. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ardından ABD dolarının zayıflaması ons altın fiyatına destek verdi. Ons altın fiyatı 20 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1982 dolar seviyesinin üzerini test etti. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam etti. Ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.982,11 dolar en düşük ise 1.970,83 dolar seviyesini görürken, altın gram fiyatı en yüksek 1.716,08 TL en düşük ise 1.701,70 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ons ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 27 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...