ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan’dan ’Rakam’ ve ’Toplantı tarihi’ mesajı

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız." cevabını verdi

Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Video