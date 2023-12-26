Giriş Tarihi: 26.12.2023 17:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
17:13
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan'dan 'Rakam' ve 'Toplantı tarihi' mesajı
Son dakika haberleri: 2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni ücret birkaç gün içerisinde belli olacak. 3. asgari ücret toplantısı sonrası masaya gelen rakamların kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Asgari ücret toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret toplantısı ne zaman' sorularını yanıtladı.