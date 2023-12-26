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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan'dan 'Rakam' ve 'Toplantı tarihi' mesajı
Giriş Tarihi: 26.12.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 17:13

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan'dan 'Rakam' ve 'Toplantı tarihi' mesajı

Son dakika haberleri: 2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni ücret birkaç gün içerisinde belli olacak. 3. asgari ücret toplantısı sonrası masaya gelen rakamların kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Asgari ücret toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret toplantısı ne zaman' sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan’dan ’Rakam’ ve ’Toplantı tarihi’ mesajı

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası rakamların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Öte yandan asgari ücret toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne kadar olacak' sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan’dan ’Rakam’ ve ’Toplantı tarihi’ mesajı

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Asgari ücrette 3'üncü toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan’dan ’Rakam’ ve ’Toplantı tarihi’ mesajı

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız." cevabını verdi

Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan’dan ’Rakam’ ve ’Toplantı tarihi’ mesajı

2. TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA TÜRK-İŞ'TEN

Asgari ücret 2. toplantısı sonrası ilk açıklama işçi tarafını temsilen Türk-İş'ten geldi. TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar şu ifadeleri kullandı:

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan’dan ’Rakam’ ve ’Toplantı tarihi’ mesajı

'MUTABAKAT İLE SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"

"TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok."

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