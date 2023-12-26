Video Ekonomi Emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Video
Emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Video

Emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Video

26.12.2023 | 14:48

Asgari ücret 2024 bu hafta içinde belli olacak. Öte yandan emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için de 10 günden az bir zaman kaldı. Bakan Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası kalıcı refah artışı için çalışmalarını sürdürüyor. Asgari ücret ve emekli maaşı zammı refah payı ile belirlenecek. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?

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