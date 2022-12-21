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Haberler Galeri Son dakika | 2023 asgari ücret için son viraj; 9 bin TL'lik teklifin ardından flaş gelişme
Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:08 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 07:26

Son dakika | 2023 asgari ücret için son viraj; 9 bin TL'lik teklifin ardından flaş gelişme

Son dakika asgari ücret haberleri: Pazarlıkların sürdüğü asgari ücrette üçüncü tespit komisyonu toplantısından sonuç çıkmadı. İşçi tarafı resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu söyledi. Türk-İş Başkanı Atalay, " Verirlerse imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da. İşte 2023 asgari ücret rakamlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve öne çıkan rakamlar

HAZAL ATEŞ
Son dakika | 2023 asgari ücret için son viraj; 9 bin TL’lik teklifin ardından flaş gelişme

Son dakika haberler: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere dün üçüncü kez toplandı. Asgari ücret işçi tarafından talep ettiği uz 9 bin lirada düğümlendi, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Toplantının e ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi..

Son dakika | 2023 asgari ücret için son viraj; 9 bin TL’lik teklifin ardından flaş gelişme

MİLYONLARIN GÖZÜ BEŞTEPE'DE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı.

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Son dakika | 2023 asgari ücret için son viraj; 9 bin TL’lik teklifin ardından flaş gelişme

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon bir araya geldi.

Son dakika | 2023 asgari ücret için son viraj; 9 bin TL’lik teklifin ardından flaş gelişme

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TEKLİFİMİZ 9 BİN TL

Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi.

Son dakika | 2023 asgari ücret için son viraj; 9 bin TL’lik teklifin ardından flaş gelişme

ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

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