Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
07:26
Son dakika | 2023 asgari ücret için son viraj; 9 bin TL'lik teklifin ardından flaş gelişme
Son dakika asgari ücret haberleri: Pazarlıkların sürdüğü asgari ücrette üçüncü tespit komisyonu toplantısından sonuç çıkmadı. İşçi tarafı resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu söyledi. Türk-İş Başkanı Atalay, " Verirlerse imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da. İşte 2023 asgari ücret rakamlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve öne çıkan rakamlar