Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bartın seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Bartın yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:30

Bartın seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Bartın yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak yeni büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Belediye Başkanlığına MHP'den Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, CHP'den Muhammet Rıza Yalçınkaya, İYİ Parti'den Atınç Günal'ın aday gösterildiği Bartın yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfasında yerini alacak. YSK tarafından paylaşılan veriler ile Bartın seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Bartın seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Bartın seçim sonuçları! YSK Bartın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Bartın seçim sonuçları 2024 son dakika verileri şehirde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yer aldığı seçimde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek olup ardından oy sayımına geçilecek. YSK seçim sonucu verileri, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. Canlı ve anlık oy oranları ile Bartın seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK Bartın yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Bartın Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Bartın seçim sonuçları! YSK Bartın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

CHP: Muhammet Rıza Yalçınkaya

MHP: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

İYİ Parti: Atınç Günal

DEM Parti: Ramazan Karaduman

Yeniden Refah: Faruk Tutkun

Bartın Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bartın seçim sonuçları! YSK Bartın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Bartın'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Amasra Seçim Sonuçları

Kurucaşile Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Ulus Seçim Sonuçları

Bartın seçim sonuçları! YSK Bartın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BARTIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Bartın Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:

MHP: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

CHP: Muhammet Rıza Yalçınkaya

İYİ Parti: Atınç Günal

DEM Parti: Ramazan Karaduman

Yeniden Refah: Faruk Tutkun

Zafer Partisi: Yusuf Aksoy

HÜDA PAR: Yasin Başaran

DEVA Partisi: Zafer Bulur

Gelecek Partisi: Yasemin Dora Kurtkaya

DP: Gürhan Eryol

HÜDAPAR: Yasin Başaran

BTP: Selahattin Ardıç

DSP: Hasan Bekşen

HKP: Gürsel Gerin

YTP: Hasan Kalaycı

Millet Partisi: Hasan Kılınç

HAK-PAR: Nurhayat Akkuş

TKH: Gülcan Karadaş

Bartın seçim sonuçları! YSK Bartın yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİME 34 SİYASİ PARTİ KATILACAK

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

SON DAKİKA