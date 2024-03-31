Karabük seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Karabük yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
YSK'nın kesin aday listesine göre Karabük Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:
AK Parti: Özkan Çetinkaya
MHP: Rafet Vergili
CHP: Bayram Karadağ
İYİ Parti: Abdullah Adatepe
DEM Parti: Emine Kaya
Yeniden Refah: İsmail Özer
Zafer Partisi: Ali Ayhan Şensoy
Saadet: Orhan Gökmen
HÜDA PAR: Ahmet Ural
Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Furkan Aydın
Türkiye Komünist Hareketi: Nursel Kararlı
Demokratik Sol Parti: Ela Soylu
Zafer Partisi: Ali Ayhan Şensoy
Halkın Kurtuluş Partisi: Cemalettin Erdemci
HÜDAPAR: Ahmet Ural
HAK-PAR: İsmail Kesen
Millet Partisi: Kamil Şentürk
Adalet Partisi: Ömer Aydoğdu
Bağımsız: Cemal Mızrak
Bağımsız: Veli Kaya