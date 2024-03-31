Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Karabük seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Karabük yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:30

Karabük seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Karabük yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. YSK seçim sonucu verileri oy sayımının bitmesiyle birlikte anbean kamuoyu ile paylaşılacak. Yayın yasağı kalkar kalkmaz Karabük seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden takip edilebilecek. Karabük seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Karabük yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Karabük seçim sonuçları! YSK Karabük yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, yeni yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımı süreci başlayacak. Yerel seçim sonucu açılan sandık sayılarına göre güncellenecek olup anbean sabah.com.tr'den yayınlanacak. Karabük seçim sonuçları ile canlı anlık oy oranları tüm detaylarıyla haberimizden takip edilebilecek. İlin yanı sıra ilçe seçim sonuçları ve hangi partinin oy aldığını da bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki; Karabük seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Karabük yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Karabük Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Karabük seçim sonuçları! YSK Karabük yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Özkan Çetinkaya

CHP: Bayram Karadağ

MHP: Rafet Vergili

İYİ Parti: Abdullah Adatepe

DEM Parti: Emine Kaya

Karabük Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karabük seçim sonuçları! YSK Karabük yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Karabük'te ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Eflani Seçim Sonuçları

Eskipazar Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Ovacık Seçim Sonuçları

Safranbolu Seçim Sonuçları

Yenice Seçim Sonuçları

Karabük seçim sonuçları! YSK Karabük yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Karabük Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:

AK Parti: Özkan Çetinkaya

MHP: Rafet Vergili

CHP: Bayram Karadağ

İYİ Parti: Abdullah Adatepe

DEM Parti: Emine Kaya

Yeniden Refah: İsmail Özer

Zafer Partisi: Ali Ayhan Şensoy

Saadet: Orhan Gökmen

HÜDA PAR: Ahmet Ural

Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Furkan Aydın

Türkiye Komünist Hareketi: Nursel Kararlı

Demokratik Sol Parti: Ela Soylu

Zafer Partisi: Ali Ayhan Şensoy

Halkın Kurtuluş Partisi: Cemalettin Erdemci

HÜDAPAR: Ahmet Ural

HAK-PAR: İsmail Kesen

Millet Partisi: Kamil Şentürk

Adalet Partisi: Ömer Aydoğdu

Bağımsız: Cemal Mızrak

Bağımsız: Veli Kaya

Karabük seçim sonuçları! YSK Karabük yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

34 SİYASİ PARTİ YARIŞIYOR!

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

SON DAKİKA