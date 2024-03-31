Karabük seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Karabük yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

Milyonlarca seçmen, yeni yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımı süreci başlayacak. Yerel seçim sonucu açılan sandık sayılarına göre güncellenecek olup anbean sabah.com.tr'den yayınlanacak. Karabük seçim sonuçları ile canlı anlık oy oranları tüm detaylarıyla haberimizden takip edilebilecek. İlin yanı sıra ilçe seçim sonuçları ve hangi partinin oy aldığını da bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki; Karabük seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Karabük yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Karabük Yerel Seçim Sonuçları ekranı;