Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
07:30
Kayseri Melikgazi seçim sonuçlar takip ekranı! YSK Melikgazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Pazar günü Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için sandık başında hazırda olacak. Milyonlarca vatandaş büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini belirlemek adına oylarını kullanacak. Melikgazi'de ikamet eden vatandaşlar için Melikgazi Seçim Sonuçları yakından takip ediliyor. Seçim günü sandıkların kapanmasının hemen ardından sayımlar başlayacak. YSK'nın yayın yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Melikgazi oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim ekranında yer alacak. İşte 2024 YSK ile Melikgazi seçim sonuçları