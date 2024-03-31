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Haberler Galeri Kayseri Melikgazi seçim sonuçlar takip ekranı! YSK Melikgazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:30

Kayseri Melikgazi seçim sonuçlar takip ekranı! YSK Melikgazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için sandık başında hazırda olacak. Milyonlarca vatandaş büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini belirlemek adına oylarını kullanacak. Melikgazi'de ikamet eden vatandaşlar için Melikgazi Seçim Sonuçları yakından takip ediliyor. Seçim günü sandıkların kapanmasının hemen ardından sayımlar başlayacak. YSK'nın yayın yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Melikgazi oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim ekranında yer alacak. İşte 2024 YSK ile Melikgazi seçim sonuçları

Kayseri Melikgazi seçim sonuçları! YSK Melikgazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Pazar günü 81 ilde vatandaşlar oylarını kullanacak. Melikgazili vatandaşlar tarafından her seçimdeki gibi bu seçimde de Melikgazi seçim sonuçları araştırılıyor. Bursa'nın merkez ilçelerinden olan Melikgazi için YSK'nın yayın hemen sonra sonuçlar an be an sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

KAYSERİ MELİKGAZİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kayseri Melikgazi seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kayseri Melikgazi seçim sonuçları! YSK Melikgazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYSERİ MELİKGAZİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti:Hacı Mustafa Palancıoğlu

CHP: Özgür Alçı

İYİ Parti: Sedat Kılınç

Büyük Birlik Partisi: Ahmet Taylan

Zafer Partisi: Ahmet Erol

Dem Parti:Hasan Ekici

Kayseri Melikgazi Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı Ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kayseri Melikgazi seçim sonuçları! YSK Melikgazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Kayseri'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akkışla Seçim Sonuçları

Bünyan Seçim Sonuçları

Develi Seçim Sonuçları

Felahiye Seçim Sonuçları

Hacılar Seçim Sonuçları

İncesu Seçim Sonuçları

Kocasinan Seçim Sonuçları

Melikgazi Seçim Sonuçları

Özvatan Seçim Sonuçları

Pınarbaşı Seçim Sonuçları

Sarıoğlan Seçim Sonuçları

Sarız Seçim Sonuçları

Talas Seçim Sonuçları

Tomarza Seçim Sonuçları

Yahyalı Seçim Sonuçları

Yeşilhisar Seçim Sonuçları

Kayseri Melikgazi seçim sonuçları! YSK Melikgazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kayseri Melikgazi'de AK Parti Hacı Mustafa Palancıoğlu, CHP Özgür Alçı,İYİ Sedat Kılınç, Büyük Birlik Ahmet Taylan, DEM Parti Hasan Ekici ve Zafer Partisi Ahmet Erol ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kayseri Melikgazi seçim sonuçları! YSK Melikgazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MELİKGAZİ MAHALLELERİ

19 MAYIS

30 AĞUSTOS

AĞIRNAS

ALPASLAN

ALTINOLUK

ANAFARTALAR

ANBAR

AYDINLIKEVLER

BAĞPINAR

BAHÇELİEVLER

BATTALGAZİ

BECEN

BÜYÜK BÜRÜNGÜZ

CUMHURİYET

DANİŞMENTGAZİ

DEMOKRASİ

EĞRİBUCAK

ERENKÖY

ESENTEPE

ESENYURT

FATİH

GERMİR

GESİ

GESİ FATİH

GÖKKENT

GÜLTEPE

GÜLÜK

GÜRPINAR

GÜZELKÖY

HİSARCIK

HUNAT

HÜRRİYET

İLDEM CUMHURİYET

KAYABAĞ

KAZIMKARABEKİR

KEYKUBAT

KILIÇASLAN

KIRANARDI

KOCATEPE

KÖŞK

KÜÇÜK BÜRÜNGÜZ

MİMARSİNAN

OSMAN KAVUNCU

OSMANLI

SAKARYA

SARIMSAKLI

SELÇUKLU

SELİMİYE

SUBAŞI

ŞİRİNTEPE

TACETTİNVELİ

TAVLUSUN

TINAZTEPE

TURAN

VEKSE

YENİKÖY

YEŞİLYURT

YILDIRIM BEYAZIT

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