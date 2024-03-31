Kayseri Melikgazi seçim sonuçlar takip ekranı! YSK Melikgazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Pazar günü 81 ilde vatandaşlar oylarını kullanacak. Melikgazili vatandaşlar tarafından her seçimdeki gibi bu seçimde de Melikgazi seçim sonuçları araştırılıyor. Bursa'nın merkez ilçelerinden olan Melikgazi için YSK'nın yayın hemen sonra sonuçlar an be an sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

KAYSERİ MELİKGAZİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kayseri Melikgazi seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.