Manisa Soma seçim sonuçları! YSK Soma yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Manisa Soma seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu ile canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'den yayınlanacak. Manisa'nın 111 bin 276 nüfuslu ilçesinde ikamet eden seçmenlerin araştırdığı Soma seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı 31 Mart akşamı haberimizde olacak! İşte, YSK verileri ile Soma yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

MANİSA SOMA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Manisa Soma seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.