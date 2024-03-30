Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Manisa Soma seçim sonuçları! YSK Soma yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:10

Manisa Soma seçim sonuçları! YSK Soma yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle birlikte sandıklar açılacak ve oylar sayılacak. Yayın yasağı kalkar kalkmaz Manisa Soma seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfasından takip edilebilecek. YSK tarafından canlı ve anlık olarak yayınlanan veriler ışığında Soma seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz! İşte, YSK ile Soma seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

Manisa Soma seçim sonuçları! YSK Soma yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Manisa Soma seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu ile canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'den yayınlanacak. Manisa'nın 111 bin 276 nüfuslu ilçesinde ikamet eden seçmenlerin araştırdığı Soma seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı 31 Mart akşamı haberimizde olacak! İşte, YSK verileri ile Soma yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

MANİSA SOMA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Manisa Soma seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Manisa Soma seçim sonuçları! YSK Soma yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SOMA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Egemen Bülent Türkmen

CHP: Sercan Okur

İYİ Parti: Ünsal Uzunyılmaz

Yeniden Refah Partisi: Aliye Özer

BBP: Recep Kaya

Manisa Soma Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Manisa Soma seçim sonuçları! YSK Soma yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Manisa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ahmetli Seçim Sonuçları

Akhisar Seçim Sonuçları

Alaşehir Seçim Sonuçları

Demirci Seçim Sonuçları

Gölmarmara Seçim Sonuçları

Gördes Seçim Sonuçları

Kırkağaç Seçim Sonuçları

Köprübaşı Seçim Sonuçları

Kula Seçim Sonuçları

Salihli Seçim Sonuçları

Sarıgöl Seçim Sonuçları

Saruhanlı Seçim Sonuçları

Şehzadeler Seçim Sonuçları

Selendi Seçim Sonuçları

Soma Seçim Sonuçları

Turgutlu Seçim Sonuçları

Yunusemre Seçim Sonuçları

Manisa Soma seçim sonuçları! YSK Soma yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SOMA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Manisa Soma'da AK Parti Egemen Bülent Türkmen, CHP Sercan Okur, İYİ Parti Ünsal Uzunyılmaz, Yeniden Refah Partisi Aliye Özer, BBP Recep Kaya, Zafer Partisi Tansel Güneş, TKP Mehmet Horoz, HKP Özgür Yürekli, BTP Melih Ünlü, HÜDA PAR Mehmet Kızılboğa ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Manisa Soma seçim sonuçları! YSK Soma yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SOMA MAHALLELERİ

Soma'da 71 mahalle vardır:

Adil

Akçaavlu

Atatürk

Avdan

Bayat

Beyce

Boncuklu

Bozarmut

Büyük Güney

Büyük Işıklar

Cenkyeri

Cuma

Cumhuriyet

Çatalçam

Çavdır

Çevircek

Darkale

Deniş

Dereköy

Devlethan

Dualar

Duğla

Eğnez

Evciler

Göktaş

Hacıyusuf

Hamidiye

Hamidiye (Merkez)

Hatun

Heciz

Hürriyet

İnönü

İstasyon

Kaplan

Karacahisar

Karacakaş

Karaçam

Karamanlı

Kayrakaltı

Kızılören

Kiraz

Kobaklar

Koyundere

Kozanlı

Kozluören

Kum

Kurtuluş

Küçük Güney

Menteşe

Naldöken

Namazgah

Nihat Danışman

Onüç Eylül

Pirahmet

Samsacı

Sarıkaya

Sevişler

Söğütçük

Sultaniye

Tabanlar

Tekeli Işıklar

Turgutalp

Türkali

Türkpiyala

Ularca

Uruzlar

Vakıflı

Yağcılı

Yayladalı

Yırca

Zafer

SON DAKİKA