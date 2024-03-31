Sakarya Akyazı seçim sonuç ekranı! YSK Akyazı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
07:30
31 Mart Pazar günü Türkiye 5 yıl süreyle büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini seçmek üzere oy verecekler. Sakarya Akyazı ilçesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Akyazı seçim sonuçları yakından takibe alındı. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimin akşamı YSK tarafından uygulanan seçim yasakları biter bitmez sandıklardan gelen veriler en güncel şekilde sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Akyazı yerel seçim sonuçları da YSK ile sabah.com.tr seçim sonuç ekranında yer alacak. İşte Akyazı yerel seçim sonuç ekranı