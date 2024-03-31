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Haberler Galeri Sakarya Akyazı seçim sonuç ekranı! YSK Akyazı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:30

Sakarya Akyazı seçim sonuç ekranı! YSK Akyazı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü Türkiye 5 yıl süreyle büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini seçmek üzere oy verecekler. Sakarya Akyazı ilçesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Akyazı seçim sonuçları yakından takibe alındı. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimin akşamı YSK tarafından uygulanan seçim yasakları biter bitmez sandıklardan gelen veriler en güncel şekilde sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Akyazı yerel seçim sonuçları da YSK ile sabah.com.tr seçim sonuç ekranında yer alacak. İşte Akyazı yerel seçim sonuç ekranı

Sakarya Akyazı seçim sonuçları! YSK Akyazı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Akyazı seçim sonuçları 2024 yerel seçimleri dolayısıyla bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri yapılacak. Yurt genelinde seçmenlerin oy kullanacağı seçimde Akyazı seçim sonuçları araştırılıyor. Akyazı 31 Mart seçim sonuçları da YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasından kontrol edilebilecek. İşte sabah.com.tr Akyazı 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...

SAKARYA AKYAZI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Sakarya Akyazı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sakarya Akyazı seçim sonuçları! YSK Akyazı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAKARYA AKYAZI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Bilal Soykan

CHP: Hayrettin Sezgin

İYİ Parti: Hakan Baykal

Yeniden Refah Partisi: Hasan Akcan

Zafer Partisi: Turgay Kağan Ayvaz

Saadet Partisi:Şeref Tan

SAKARYA Akyazı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Sakarya Akyazı seçim sonuçları! YSK Akyazı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAKARYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Sakarya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adapazarı Seçim Sonuçları

Akyazı Seçim Sonuçları

Arifiye Seçim Sonuçları

Erenler Seçim Sonuçları

Ferizli Seçim Sonuçları

Geyve Seçim Sonuçları

Hendek Seçim Sonuçları

Karapürçek Seçim Sonuçları

Karasu Seçim Sonuçları

Kaynarca Seçim Sonuçları

Kocaali Seçim Sonuçları

Pamukova Seçim Sonuçları

Sapanca Seçim Sonuçları

Serdivan Seçim Sonuçları

Söğütlü Seçim Sonuçları

Taraklı Seçim Sonuçları

Sakarya Akyazı seçim sonuçları! YSK Akyazı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAKARYA AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

SAKARYA Akyazı''nda AK Parti Bilal Soykan, CHP Hayrettin Sezgin, İYİ Parti Hakan Baykal, Yeniden Refah Partisi Hasan Akcan, Saadet Partisi Şeref Tan ve Zafer Partisi Turgay Kağan Ayvaz

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sakarya Akyazı seçim sonuçları! YSK Akyazı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AKYAZI MAHALLELERİ

AKBALIK

ALAAĞAÇ

ALTINDERE CUMHURİYET

ALTINDERE GÜNDOĞAN

ALTINDERE OSMANAĞA

BALLIKAYA

BATAKKÖY

BEDİL KAZANCI

BEDİLKADIRBEY

BEDİLTAHİRBEY

BELDİBİ

BIÇKIDERE

BOZTEPE

BUĞDAYLI

CUMHURİYET

ÇAKIROĞLU

ÇATALKÖPRÜ

ÇILDIRLAR

DEDELER

DOKURCUN ÇAYLAR YENİ

DOKURCUN ÇENGELLER

DOKURCUN KULOĞLU

DURMUŞLAR

DÜZYAZI

ERDOĞDU

ESKİBEDİL

FATİH

GAZİ SÜLEYMAN PAŞA

GEBEŞ

GÖKÇELER

GÜVENÇLER

GÜZLEK

HANYATAK

HARUNUSTA

HASANBEY

HASTAHANE

HAYDARLAR

İNÖNÜ

KABAKULAK

KARAÇALILIK

KEPEKLİ

KIZILCIKORMAN

KONURALP

KUMKÖPRÜ

KUZULUK ORTAMAHALLE

KUZULUK ŞOSE

KUZULUK TOPÇUSIRTI

KÜÇÜCEK CUMHURİYET

KÜÇÜCEK İSTİKLAL

MADENLER

MANSURLAR

MERKEZYENİKÖY

OSMANBEY

ÖMERCİKLER

PAZARKÖY

REŞADİYE

SALİHİYE

SEYFELER

SUKENARI

ŞEREFİYE

TAŞAĞIL

TAŞBURUN

TAŞYATAK

TOPAĞAÇ

TÜRKORMANKÖY

UZUNÇINAR

VAKIF

YAĞCILAR

YAHYALI

YENİ

YENİDOĞAN

YENİORMAN

YONGALIK

YÖRÜKYERİ

YUNUS EMRE

YUVALAK

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