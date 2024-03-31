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Haberler Galeri SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 31 Mart yerel seçim sonuçları için geri sayım: YSK Başkanı'ndan açıklama
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:18

SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 31 Mart yerel seçim sonuçları için geri sayım: YSK Başkanı'ndan açıklama

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına gitti. Doğu'daki illerde oy verme işlemi saat 16.00'da sona ererken, oy sayımı başladı. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Yayın yasağının sona ermesiyle birlikte seçim sonuçları heyecanla takip edilecek. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Edirne, Eskişehir, Hatay, Mersin başta olmak üzere il il 2024 seçim sonuçları sabah.com.tr'de olacak. İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları ve anlık takip ekranı...

SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 31 Mart yerel seçim sonuçları için geri sayım: YSK Başkanı’ndan açıklama

SON DAKİKA YEREL SEÇİM HABERLERİ: Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulandı. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 oldu. Yayın yasağının sona ermesiyle birlikte seçim sonuçları heyecanla takip edilecek. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Edirne, Eskişehir, Hatay, Mersin başta olmak üzere il il 2024 seçim sonuçları sabah.com.tr'de olacak. İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları ve anlık takip ekranı...

SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 31 Mart yerel seçim sonuçları için geri sayım: YSK Başkanı’ndan açıklama

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimi yerel seçimler için sandık başına gitti. Vatandaşlar, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı.

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SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 31 Mart yerel seçim sonuçları için geri sayım: YSK Başkanı’ndan açıklama

DOĞU'DA SANDIKLAR BİR SAAT ERKEN KAPANDI

Yerel seçimler için oy verme işlemi ilk olarak Doğu'da başladı. Yüksek Seçim Kurulu, Doğu'daki ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00-16.00 saatlerinde yapıldı.

Diğer illerde ise saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi.

İstanbul Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları
İzmir Seçim Sonuçları

Bursa Seçim Sonuçları
Antalya Seçim Sonuçları
Konya Seçim Sonuçları
Adana Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları

SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 31 Mart yerel seçim sonuçları için geri sayım: YSK Başkanı’ndan açıklama

İL İL SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE

Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Bursa başta olmak üzere 2024 il il seçim sonuçları sabah.com.tr'de olacak.

Gaziantep Seçim Sonuçları
Kocaeli Seçim Sonuçları
Mersin Seçim Sonuçları
Diyarbakır Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları
Manisa Seçim Sonuçları

SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 31 Mart yerel seçim sonuçları için geri sayım: YSK Başkanı’ndan açıklama

Kayseri Seçim Sonuçları
Samsun Seçim Sonuçları
Balıkesir Seçim Sonuçları
Tekirdağ Seçim Sonuçları
Aydın Seçim Sonuçları
Van Seçim Sonuçları
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