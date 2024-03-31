SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 31 Mart yerel seçim sonuçları için geri sayım: YSK Başkanı’ndan açıklama

SON DAKİKA YEREL SEÇİM HABERLERİ: Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulandı. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 oldu. Yayın yasağının sona ermesiyle birlikte seçim sonuçları heyecanla takip edilecek. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Edirne, Eskişehir, Hatay, Mersin başta olmak üzere il il 2024 seçim sonuçları sabah.com.tr'de olacak. İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları ve anlık takip ekranı...