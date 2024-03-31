Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:18
SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 31 Mart yerel seçim sonuçları için geri sayım: YSK Başkanı'ndan açıklama
SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına gitti. Doğu'daki illerde oy verme işlemi saat 16.00'da sona ererken, oy sayımı başladı. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Yayın yasağının sona ermesiyle birlikte seçim sonuçları heyecanla takip edilecek. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Edirne, Eskişehir, Hatay, Mersin başta olmak üzere il il 2024 seçim sonuçları sabah.com.tr'de olacak. İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları ve anlık takip ekranı...