Seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları

31 Mart Pazar günü yaklaşık 61 milyon seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller ve ilçelerin seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart'ta sandıkların kapanması ve yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından YSK ile canlı seçim sonuçları sabah.com.tr'de olacak. Anbean güncellenen oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun cevabına ulaşabileceksiniz. İşte, il il ve ilçe ilçe secim sonuclari takip sayfası…