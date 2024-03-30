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Haberler Galeri Seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:30

Seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimler için heyecan artıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak oy verme işlemi 17:30'da sona erecek ve oy sayım işlemi başlayacak. Yayın yasağı sona erdiğinde YKS ile seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları canlı ve anlık olarak paylaşılacak. Seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı da ilk olarak Sabah'ta olacak. İşte, secim sonuclari 2024 takip ekranı!

Seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları

31 Mart Pazar günü yaklaşık 61 milyon seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller ve ilçelerin seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart'ta sandıkların kapanması ve yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından YSK ile canlı seçim sonuçları sabah.com.tr'de olacak. Anbean güncellenen oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun cevabına ulaşabileceksiniz. İşte, il il ve ilçe ilçe secim sonuclari takip sayfası…

Seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI 2024 - (YAYIN YASAĞI SONA ERDİĞİNDE SEÇİM SONUÇLARI BURADA)

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: Turgut Altınok

CHP: Mansur Yavaş

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

DEM Parti: Gültan Kışanak

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: Hamza Dağ

CHP: Cemil Tugay

İYİ Parti: Ümit Özlale

DEM Parti: Akın Birdal

Seçim sonuçları linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe adayların, partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

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Seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI 2024 İL İL TAKİP ET

İl il seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İstanbul Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları
İzmir Seçim Sonuçları
Bursa Seçim Sonuçları
Antalya Seçim Sonuçları
Konya Seçim Sonuçları
Adana Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Gaziantep Seçim Sonuçları
Kocaeli Seçim Sonuçları
Mersin Seçim Sonuçları
Diyarbakır Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları
Manisa Seçim Sonuçları
Kayseri Seçim Sonuçları
Samsun Seçim Sonuçları
Balıkesir Seçim Sonuçları
Tekirdağ Seçim Sonuçları
Aydın Seçim Sonuçları
Van Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları
Sakarya Seçim Sonuçları
Muğla Seçim Sonuçları
Denizli Seçim Sonuçları
Eskişehir Seçim Sonuçları
Mardin Seçim Sonuçları
Trabzon Seçim Sonuçları
Ordu Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
Erzurum Seçim Sonuçları
Malatya Seçim Sonuçları
Sivas Seçim Sonuçları
Batman Seçim Sonuçları
Tokat Seçim Sonuçları
Adıyaman Seçim Sonuçları
Elazığ Seçim Sonuçları
Zonguldak Seçim Sonuçları
Kütahya Seçim Sonuçları
Osmaniye Seçim Sonuçları
Çanakkale Seçim Sonuçları
Şırnak Seçim Sonuçları
Çorum Seçim Sonuçları
Ağrı Seçim Sonuçları
Giresun Seçim Sonuçları
Isparta Seçim Sonuçları
Aksaray Seçim Sonuçları
Yozgat Seçim Sonuçları
Edirne Seçim Sonuçları
Düzce Seçim Sonuçları
Muş Seçim Sonuçları
Kastamonu Seçim Sonuçları
Uşak Seçim Sonuçları
Kırklareli Seçim Sonuçları
Niğde Seçim Sonuçları
Bitlis Seçim Sonuçları
Rize Seçim Sonuçları
Amasya Seçim Sonuçları
Siirt Seçim Sonuçları
Bolu Seçim Sonuçları
Nevşehir Seçim Sonuçları
Yalova Seçim Sonuçları
Bingöl Seçim Sonuçları
Kırıkkale Seçim Sonuçları
Hakkâri Seçim Sonuçları
Kars Seçim Sonuçları
Burdur Seçim Sonuçları
Karaman Seçim Sonuçları
Karabük Seçim Sonuçları
Kırşehir Seçim Sonuçları
Erzincan Seçim Sonuçları
Bilecik Seçim Sonuçları
Sinop Seçim Sonuçları
Iğdır Seçim Sonuçları
Bartın Seçim Sonuçları
Çankırı Seçim Sonuçları
Artvin Seçim Sonuçları
Kilis Seçim Sonuçları
Gümüşhane Seçim Sonuçları
Ardahan Seçim Sonuçları
Tunceli Seçim Sonuçları
Bayburt Seçim Sonuçları

Seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe! 31 Mart 2024 Türkiye Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları

SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi.

YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ise yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.

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