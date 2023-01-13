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Haberler Keşfet Cuma Mesajları ve Sözleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:13

Cuma Mesajları ve Sözleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

Bir mübarek Cuma gününün daha gelmesiyle beraber Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı. Hal böyleyken İslam alemi için oldukça önem arz eden bu günde hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, resimli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazanmış durumda. Biz de bu noktada sevdiklerine ve yakınlarına Hayırlı Cumalar dilemek isteyen vatandaşlar için resimli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte 13 Ocak 2023'e özel en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli, en yeni ve resimli Cuma mesajları ve dini sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun görselleri.

Cuma Mesajları ve Sözleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

Cuma mesajları ve sözleri resimli seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Bolca ibadet ve dua edilerek geçirilen bu mübarek günde İslam alemi, güzel dileklerini Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri ile dile getiriyor. Sevdiklerinin bu mübarek gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladı. Bu başlık altından 13 Ocak 2023 Cuma gününe özel ayetli, dualı, hadisli, resimli, en güzel Cuma mesajları, sözleri ve görselleri seçeneklerine ulaşabilirsiniz. İşte, WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecraları üzerinden paylaşabileceğiniz hadisli, dualı, ayetli, en güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı görselleri...

Cuma Mesajları ve Sözleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

CUMA MESAJLARI 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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Cuma Mesajları ve Sözleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları ve Sözleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allahım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allahım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları ve Sözleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

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