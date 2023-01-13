Bir mübarek Cuma gününün daha gelmesiyle beraber Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı. Hal böyleyken İslam alemi için oldukça önem arz eden bu günde hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, resimli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazanmış durumda. Biz de bu noktada sevdiklerine ve yakınlarına Hayırlı Cumalar dilemek isteyen vatandaşlar için resimli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte 13 Ocak 2023'e özel en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli, en yeni ve resimli Cuma mesajları ve dini sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun görselleri.