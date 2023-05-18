Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan yeni pozlar! Aşk dolu kareler yoğun ilgi gördü!

Giriş Tarihi: 18.05.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 10:34

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor, sık sık araştırılıyor. Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan sürpriz pozlar geldi. Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya ile gittikleri basketbol maçından kareler yayınladı. 53 yaşındaki Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk dolu pozları büyük ilgi gördü.