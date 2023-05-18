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Haberler Galeri Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni pozlar! Aşk dolu kareler yoğun ilgi gördü!
Giriş Tarihi: 18.05.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 10:34

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni pozlar! Aşk dolu kareler yoğun ilgi gördü!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor, sık sık araştırılıyor. Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan sürpriz pozlar geldi. Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya ile gittikleri basketbol maçından kareler yayınladı. 53 yaşındaki Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk dolu pozları büyük ilgi gördü.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan yeni pozlar! Aşk dolu kareler yoğun ilgi gördü!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Ilıcalı, uzun süredir de bu birlikteliğini sürdürüyor.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan yeni pozlar! Aşk dolu kareler yoğun ilgi gördü!

Futbola olan tutkusuyla bilinen ve hayalinin bir gün kulüp satın almak olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olmuştu.

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Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan yeni pozlar! Aşk dolu kareler yoğun ilgi gördü!

İngiltere, İstanbul ve Dominik Cumhuriyeti arasında mekik dokuyan ünlü televizyoncu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Bebek'te objektiflere yansımıştı.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan yeni pozlar! Aşk dolu kareler yoğun ilgi gördü!

"ÜÇ GÜNLÜĞÜNE GELDİM"

Keyfi yerinde olan ve basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Acun Ilıcalı, "Her şey yolunda. Üç günlüğüne İstanbul'a geldim" açıklamasını yapmıştı.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan yeni pozlar! Aşk dolu kareler yoğun ilgi gördü!

ACUN'U GÖRDÜ, ARACI DURDURDU!

Ilıcalı'yı görenler hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarışmıştı. Bir hayranının ise akan trafikte aracı durdurması dikkat çekmişti. Arabadan inip Acun Ilıcalı ile selfie yapan hayran, daha sonra aracına binerek yoluna devam etmişti.

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