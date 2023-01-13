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Haberler Galeri Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar dilekleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları burada!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 10:56

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar dilekleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları burada!

Cuma mesajları ve sözleri İslam aleminin en özel günlerinden olan bu günde arama geçmişlerindeki yerini aldı. Duaların kabul edildiği bu mübarek günde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dileklerinde bulunmak isteyen kişiler hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, resimli ve en güzel Cuma mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun görselleri araştırmasına çıktı. Biz de sabah.com.tr olarak Facebook, Instagram, WhatsApp gibi mecralardan paylaşabileceğiniz resimli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte 13 Ocak 2023'e özel en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli, en yeni ve resimli Cuma mesajları ve dini sözleri…

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar dilekleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları burada!

Bir mübarek Cuma günü daha gelip çattı. İslam aleminin bayramı olarak kabul edilen bu özel gün bolca ibadet ve dua edilerek geçiriliyor. Sevdiklerine ve yakınlarına Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri ile güzel dileklerini iletmek isteyenler ise Cuma mesajları ve sözleri araştırmalarına başladı. Bu başlık altından ayetli, dualı, hadisli, resimli seçenekleri ile en güzel Cuma mesajları, sözleri ve görsellerini ücretsiz indirip sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte, 13 Ocak 2023 Cuma gününe özel hadisli, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri...

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar dilekleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları burada!

CUMA MESAJLARI | 13 OCAK 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar dilekleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları burada!

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar dilekleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları burada!

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allahım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allahım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar dilekleri 13 Ocak 2023: En güzel, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları burada!

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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