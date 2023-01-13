Cuma mesajları ve sözleri İslam aleminin en özel günlerinden olan bu günde arama geçmişlerindeki yerini aldı. Duaların kabul edildiği bu mübarek günde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dileklerinde bulunmak isteyen kişiler hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, resimli ve en güzel Cuma mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun görselleri araştırmasına çıktı. Biz de sabah.com.tr olarak Facebook, Instagram, WhatsApp gibi mecralardan paylaşabileceğiniz resimli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte 13 Ocak 2023'e özel en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli, en yeni ve resimli Cuma mesajları ve dini sözleri…