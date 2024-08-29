Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
09:13
ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2024 | Altın piyasasında son durum ne, gram, çeyrek, yarım ve ata kaç TL oldu?
Altın fiyatları 29 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar ve alım satı yapacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesinde yer alan gram altın kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 29 Ağustos 2024 Perşembe Altın fiyatları alış-satış verileri…