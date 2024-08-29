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Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:13

ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2024 | Altın piyasasında son durum ne, gram, çeyrek, yarım ve ata kaç TL oldu?

Altın fiyatları 29 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar ve alım satı yapacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesinde yer alan gram altın kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 29 Ağustos 2024 Perşembe Altın fiyatları alış-satış verileri…

ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2024 | Altın piyasasında son durum ne, gram, çeyrek, yarım ve ata kaç TL oldu?

Altın piyasası rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşlar altındaki bu hareketliliği anbean araştırıp sorguluyor. Son haftalarda gözde yatırım kaynağı altın fiyatları yukarı yönlü hareketlendi. Gram altın dün, 2.753 Türk Lirası seviyesinde el değiştirirken bugün 2.760,22 TL'den işlem görüyor.İşte 29 Ağustos 2024 Perşembe Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2024 | Altın piyasasında son durum ne, gram, çeyrek, yarım ve ata kaç TL oldu?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.760,91
Satış: 2.761,31

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2024 | Altın piyasasında son durum ne, gram, çeyrek, yarım ve ata kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.551,00
Satış: 4.629,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2024 | Altın piyasasında son durum ne, gram, çeyrek, yarım ve ata kaç TL oldu?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.128,00
Satış: 9.250,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2024 | Altın piyasasında son durum ne, gram, çeyrek, yarım ve ata kaç TL oldu?

ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.518,19
Satış: 2.518,50

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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