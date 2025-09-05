Haberler
ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.09.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 07:00
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Gram altın güne 4.707,39 TL seviyesinden açılış yaparak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Ons altının 3 bin 500 doların üzerinde seyrettiği piyasalarda, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki, bugün çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons ve gram altın ne kadar oldu? İşte 5 Eylül 2025 güncel altın fiyatları tablosu…