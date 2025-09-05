ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları 5 Eylül 2025 Cuma gününe tarihi seviyelerden giriş yaptı. Gram altın güne 4.707,39 TL ile başladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileriyle güç kazanan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Peki, bugün çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons ve gram altın ne kadar oldu? İşte 5 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…