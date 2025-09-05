Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.09.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 07:00

ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Gram altın güne 4.707,39 TL seviyesinden açılış yaparak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Ons altının 3 bin 500 doların üzerinde seyrettiği piyasalarda, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki, bugün çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons ve gram altın ne kadar oldu? İşte 5 Eylül 2025 güncel altın fiyatları tablosu…

ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları 5 Eylül 2025 Cuma gününe tarihi seviyelerden giriş yaptı. Gram altın güne 4.707,39 TL ile başladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileriyle güç kazanan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Peki, bugün çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons ve gram altın ne kadar oldu? İşte 5 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.707,39

SATIŞ(TL) 4.707,89

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 7.684,00

SATIŞ(TL) 7.748,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.288,47

SATIŞ(TL) 4.514,68

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.549,56

SATIŞ(USD) 3.549,92

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Gram altın rekor seviyede! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?