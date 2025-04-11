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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
06:29
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Hafta içinin son iş gününde altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer aldı. Özellikle Kapalıçarşı'da anlık değişim gösteren fiyatlar büyük ilgiyle izlenirken, altın alım-satım işlemlerinde belirgin bir artış dikkat çekiyor. Güne 3.218,03 TL seviyesinden başlayan ONS altın, finansal piyasalarda en çok izlenen göstergeler arasında yerini aldı. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yaşanan değişimler merakla takip ediliyor. İşte altın piyasasında öne çıkan son gelişmeler ve güncel fiyatlar...