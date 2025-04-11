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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 06:29

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Hafta içinin son iş gününde altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer aldı. Özellikle Kapalıçarşı'da anlık değişim gösteren fiyatlar büyük ilgiyle izlenirken, altın alım-satım işlemlerinde belirgin bir artış dikkat çekiyor. Güne 3.218,03 TL seviyesinden başlayan ONS altın, finansal piyasalarda en çok izlenen göstergeler arasında yerini aldı. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yaşanan değişimler merakla takip ediliyor. İşte altın piyasasında öne çıkan son gelişmeler ve güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Güncel fiyat bilgilerini yakından takip edenler için Kapalıçarşı'dan gelen en son verilere göre, gram altın 3.936,76 TL seviyesinden alıcı buluyor. Öte yandan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3.628,98 TL olarak kaydedildi. 11 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla altın piyasasındaki son tablo haberin devamında...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.504,00

Satış: 6.579,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.936,76

Satış: 3.937,21

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.008,00

Satış: 13.155,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 25.936,00

Satış: 26.169,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN