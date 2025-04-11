ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Güncel fiyat bilgilerini yakından takip edenler için Kapalıçarşı'dan gelen en son verilere göre, gram altın 3.936,76 TL seviyesinden alıcı buluyor. Öte yandan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3.628,98 TL olarak kaydedildi. 11 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla altın piyasasındaki son tablo haberin devamında...