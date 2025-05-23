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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
06:12
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasalarında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD ekonomi piyasalarında yaşanan çalkantılı durum yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın, 3.336 dolara çıkarak 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde ise gram altın 4.133,26 TL'den işlem görüyor. Peki, 23 Mayıs 2025 itibarıyla Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları ve güncel alış-satış verileri...