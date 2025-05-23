ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

23 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman arayışının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Özellikle ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın, son iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Yeni güne de artışla başlayan gram altın, şu an 4.133 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bileziğin fiyatı kaç TL? İşte 23 Mayıs 2025 tarihli altın fiyatlarına dair canlı ve anlık bilgiler…