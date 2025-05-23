Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 06:12

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD ekonomi piyasalarında yaşanan çalkantılı durum yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın, 3.336 dolara çıkarak 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde ise gram altın 4.133,26 TL'den işlem görüyor. Peki, 23 Mayıs 2025 itibarıyla Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları ve güncel alış-satış verileri...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

23 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman arayışının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Özellikle ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın, son iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Yeni güne de artışla başlayan gram altın, şu an 4.133 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bileziğin fiyatı kaç TL? İşte 23 Mayıs 2025 tarihli altın fiyatlarına dair canlı ve anlık bilgiler…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.783,00

Satış: 6.850,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.133,26

Satış: 4.133,73

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.567,00

Satış: 13.701,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.051,00

Satış: 27.276,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN