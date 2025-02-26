ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 26 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son günlerde yükseliş trendinde olan altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen güncel verilere göre, gram altın 3.424,35 TL seviyesinde işlem görürken, 22 ayar bileziğin fiyatı 3.177,10 TL olarak belirlendi. İşte, 26 Şubat 2025 Çarşamba gününe ait en güncel altın fiyatları ve anlık takip ekranı…