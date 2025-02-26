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Haberler Yaşam ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 26 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:01

ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 26 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında yükseliş trendi devam ediyor. 26 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ederken, özellikle Kapalıçarşı'da yaşanan fiyat hareketlilikleri yakından takip ediliyor.Güne 2.920,28 TL seviyesinden başlayan ONS altın, piyasaların yönünü belirlerken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da dikkat çeken değişimler yaşanıyor. İşte 26 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son durum...

ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 26 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son günlerde yükseliş trendinde olan altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen güncel verilere göre, gram altın 3.424,35 TL seviyesinde işlem görürken, 22 ayar bileziğin fiyatı 3.177,10 TL olarak belirlendi. İşte, 26 Şubat 2025 Çarşamba gününe ait en güncel altın fiyatları ve anlık takip ekranı…

ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 26 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.694,00

Satış: 5.745,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 26 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.424,35

Satış: 3.424,83

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 26 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 11.389,00

Satış: 11.490,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 26 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 22.708,00

Satış: 22.885,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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