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ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 26 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
08:01
ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 26 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında yükseliş trendi devam ediyor. 26 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ederken, özellikle Kapalıçarşı'da yaşanan fiyat hareketlilikleri yakından takip ediliyor.Güne 2.920,28 TL seviyesinden başlayan ONS altın, piyasaların yönünü belirlerken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da dikkat çeken değişimler yaşanıyor. İşte 26 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son durum...