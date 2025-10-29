Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 06:45

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Doların değer kazanması ve ABD-Çin ticaret gerilimlerindeki yumuşama, yatırımcıları altından uzaklaştırarak fiyatları baskılıyor. An itibarıyla ons altın 3.910 dolar seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, gram altın ve diğer altın çeşitlerinin alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları tablosu.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 29 Ekim 2025 Çarşamba günü düşüşünü sürdürüyor. Fed'in faiz indirimi beklentileri altına destek sağlasa da, ABD-Çin geriliminin azalması talebi sınırlıyor. An itibarıyla ons altın 3.900 dolar, gram altın 5.305 TL seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte canlı alış-satış rakamları…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.162,00

Satış: 9.296,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.346,20

Satış: 5.346,92

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.324,00

Satış: 18.580,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.536,00

Satış: 37.012,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.968,87

Satış: 3.969,44

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?