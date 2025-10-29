ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 29 Ekim 2025 Çarşamba günü düşüşünü sürdürüyor. Fed'in faiz indirimi beklentileri altına destek sağlasa da, ABD-Çin geriliminin azalması talebi sınırlıyor. An itibarıyla ons altın 3.900 dolar, gram altın 5.305 TL seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte canlı alış-satış rakamları…