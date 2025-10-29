Haberler
Yaşam
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 06:45
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Doların değer kazanması ve ABD-Çin ticaret gerilimlerindeki yumuşama, yatırımcıları altından uzaklaştırarak fiyatları baskılıyor. An itibarıyla ons altın 3.910 dolar seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, gram altın ve diğer altın çeşitlerinin alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları tablosu.