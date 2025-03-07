ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Kapalıçarşı'dan alınan en son verilere göre, gram altın 3.407,70 TL seviyesinden işlem görürken, 22 ayar bileziğin fiyatı da 3.407,70 TL olarak belirlendi. İşte, 7 Mart 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları ve anlık takip ekranı…