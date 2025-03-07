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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
06:47
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
7 Mart 2025 Cuma günü itibarıyla altın piyasasında hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Dalgalı kur seyrini koruyan altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Alım-satım işlemleri gerçekleştirenler, özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları dikkatle takip ediyor. Güne 2.905,76 TL seviyesinden başlayan ONS altın, yatırımcıların odağında yer alırken, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin fiyatları da merak konusu oldu. Haftanın son iş günü itibarıyla altın piyasasında yaşanan gelişmeler ve anlık fiyat değişimleri, piyasa uzmanları tarafından da yakından izleniyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum...