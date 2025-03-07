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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 06:47

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

7 Mart 2025 Cuma günü itibarıyla altın piyasasında hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Dalgalı kur seyrini koruyan altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Alım-satım işlemleri gerçekleştirenler, özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları dikkatle takip ediyor. Güne 2.905,76 TL seviyesinden başlayan ONS altın, yatırımcıların odağında yer alırken, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin fiyatları da merak konusu oldu. Haftanın son iş günü itibarıyla altın piyasasında yaşanan gelişmeler ve anlık fiyat değişimleri, piyasa uzmanları tarafından da yakından izleniyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Kapalıçarşı'dan alınan en son verilere göre, gram altın 3.407,70 TL seviyesinden işlem görürken, 22 ayar bileziğin fiyatı da 3.407,70 TL olarak belirlendi. İşte, 7 Mart 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları ve anlık takip ekranı…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.636,00

Satış: 5.683,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.407,70

Satış: 3.408,39

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 11.271,00

Satış: 11.365,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 22.474,00

Satış: 22.637,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN