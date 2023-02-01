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Haberler Yaşam Altın fiyatları Şubat ayına düşüşle girdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 08:18

Altın fiyatları Şubat ayına düşüşle girdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları Çarşamba gününe değer kaybıyla başlarken "tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Yatırımcılar altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceğini merak ederken uzman yorumlarını da yakından takip ediyor. Grafiğinde geçtiğimiz haftalardan bu yana yükselen yatırım aracı, bugün sabah saatlerinde piyasalardan gelen verilere göre gram fiyatı 1166, çeyrek fiyatı ise 1906 TL'lik bir başlangıç yaptı. canlı ve güncel tablo ile altın fiyatları…

Altın fiyatları Şubat ayına düşüşle girdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları Şubat ayına yatay yönlü bir seyirle giriş yaptı. Özellikle bu yönde yatırım yapan vatandaşlar gün içerisinde canlı tabloyu yakından takip ediyor ve "1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altının gram fiyatı 1166 TL seviyelerinde seyrederken çeyrek altının ise 1906 TL ile güne giriş yaptığı görülüyor. İşte altın fiyatları son durum ile canlı, güncel, anlık veriler…

Altın fiyatları Şubat ayına düşüşle girdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.163,98

Gram altın satış: 1.164,16

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Altın fiyatları Şubat ayına düşüşle girdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.914,00

Çeyrek altın satış: 1.935,00

Altın fiyatları Şubat ayına düşüşle girdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.829,00

Yarım altın satış: 3.870,00

Altın fiyatları Şubat ayına düşüşle girdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.634,00

Tam altın satış: 7.710,00

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