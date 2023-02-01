Haberler Yaşam Altın fiyatları Şubat ayına düşüşle girdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 01.02.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 08:18

Altın fiyatları Şubat ayına düşüşle girdi! 1 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları Çarşamba gününe değer kaybıyla başlarken "tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Yatırımcılar altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceğini merak ederken uzman yorumlarını da yakından takip ediyor. Grafiğinde geçtiğimiz haftalardan bu yana yükselen yatırım aracı, bugün sabah saatlerinde piyasalardan gelen verilere göre gram fiyatı 1166, çeyrek fiyatı ise 1906 TL'lik bir başlangıç yaptı. canlı ve güncel tablo ile altın fiyatları…