Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL'den işlem görüyor?
Giriş Tarihi: 25.09.2025 06:23
CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL'den işlem görüyor?
Altın fiyatları 25 Eylül 2025 sabahında yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, ons altın değerleri ve döviz kurlarındaki değişim, gram ve çeyrek altının yönünü belirliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL'den işlem görüyor? İşte, canlı ve anlık fiyatlar tablosu!