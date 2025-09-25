Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL'den işlem görüyor?
Giriş Tarihi: 25.09.2025 06:23

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL'den işlem görüyor?

Altın fiyatları 25 Eylül 2025 sabahında yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, ons altın değerleri ve döviz kurlarındaki değişim, gram ve çeyrek altının yönünü belirliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL'den işlem görüyor? İşte, canlı ve anlık fiyatlar tablosu!

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL’den işlem görüyor?

Ekonomi gündeminin en çok araştırılan konuları arasında altın fiyatları yer almaya devam ediyor. 25 Eylül 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler güncel verileri sorguluyor. Peki, altın piyasasında son durum ne, bugün altın fiyatları kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL’den işlem görüyor?

CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.983,25 TL
SATIŞ: 4.983,81 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL’den işlem görüyor?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 34.144,00 TL
SATIŞ: 34.660,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL’den işlem görüyor?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.651,80 TL
SATIŞ: 4.897,48 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL’den işlem görüyor?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.336,00 TL
SATIŞ: 8.403,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL’den işlem görüyor?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 16.672,00 TL
SATIŞ: 16.816,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL’den işlem görüyor?

TAM ALTIN

ALIŞ: 33.242,00 TL
SATIŞ: 33.504,00 TL