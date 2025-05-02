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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 08:02

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları anlık ve canlı grafiklerden takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarihi seviyelere ulaşan altın fiyatları, bu hafta düşüş eğilimine girdi. Haftalık bazda kayıp yüzde 5'e kadar çıkarken, yatırımcılar fiyatların yönünü merakla takip ediyor. Bugün gram altın 4.031,70 TL ile güne başlarken çeyrek altındaki durum ise 6.683,00 TL. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın yatırımcılarının gözü anlık fiyat hareketlerinde. Geçtiğimiz hafta küresel belirsizliklerin etkisiyle tarihi zirveleri gören altın, bu hafta değer kaybı yaşadı. Yatırımcılar canlı grafikler üzerinden son durumu yakından izliyor. Peki; bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 2 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış rakamları.

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.031,70

SATIŞ(TL) 4.032,11

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.683,00

SATIŞ(TL) 6.745,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 26.868,00

SATIŞ(TL) 27.274,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.255,31

SATIŞ(USD) 3.255,71

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