CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın yatırımcılarının gözü anlık fiyat hareketlerinde. Geçtiğimiz hafta küresel belirsizliklerin etkisiyle tarihi zirveleri gören altın, bu hafta değer kaybı yaşadı. Yatırımcılar canlı grafikler üzerinden son durumu yakından izliyor. Peki; bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 2 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış rakamları.