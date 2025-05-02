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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
08:02
CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları anlık ve canlı grafiklerden takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarihi seviyelere ulaşan altın fiyatları, bu hafta düşüş eğilimine girdi. Haftalık bazda kayıp yüzde 5'e kadar çıkarken, yatırımcılar fiyatların yönünü merakla takip ediyor. Bugün gram altın 4.031,70 TL ile güne başlarken çeyrek altındaki durum ise 6.683,00 TL. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar?