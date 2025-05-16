Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI: "Düşüş devam ediyor!" 16 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
06:32
CANLI ALTIN FİYATLARI: "Düşüş devam ediyor!" 16 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında düşüş eğilimi, haftanın son iş gününde de hız kesmeden sürüyor. Bu sabah erken saatlerde gram altın 4.021,16TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı 6.655,00TL olarak kayıtlara geçti. Dünya genelindeki ekonomik gelişmeler ve yatırımcı beklentilerindeki değişiklikler, altın fiyatlarında iniş çıkışlara neden oluyor. Piyasada işlem gören gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi farklı türlerin değerleri, yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki,16 Mayıs 2025 gram,çeyrek, yarım, ONS, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç Tl oldu? İşte güncel altın fiyatları