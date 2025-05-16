CANLI ALTIN FİYATLARI: "Düşüş devam ediyor!" 16 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde gram altın, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Değerli metali güvenli yatırım aracı olarak tercih edenler; çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı çeşitlerin fiyatlarındaki ani dalgalanmaları yakından takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları ve anlık piyasa verileri...