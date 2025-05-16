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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI: "Düşüş devam ediyor!" 16 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 06:32

CANLI ALTIN FİYATLARI: "Düşüş devam ediyor!" 16 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında düşüş eğilimi, haftanın son iş gününde de hız kesmeden sürüyor. Bu sabah erken saatlerde gram altın 4.021,16TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı 6.655,00TL olarak kayıtlara geçti. Dünya genelindeki ekonomik gelişmeler ve yatırımcı beklentilerindeki değişiklikler, altın fiyatlarında iniş çıkışlara neden oluyor. Piyasada işlem gören gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi farklı türlerin değerleri, yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki,16 Mayıs 2025 gram,çeyrek, yarım, ONS, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç Tl oldu? İşte güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI: Düşüş devam ediyor! 16 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde gram altın, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Değerli metali güvenli yatırım aracı olarak tercih edenler; çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı çeşitlerin fiyatlarındaki ani dalgalanmaları yakından takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları ve anlık piyasa verileri...

CANLI ALTIN FİYATLARI: Düşüş devam ediyor! 16 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.021,16

SATIŞ(TL) 4.021,63

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CANLI ALTIN FİYATLARI: Düşüş devam ediyor! 16 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.655,00

SATIŞ(TL) 6.719,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI: Düşüş devam ediyor! 16 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 26.839,00

SATIŞ(TL) 27.244,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI: Düşüş devam ediyor! 16 Mayıs bugün gram,yarım,çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.212,01

SATIŞ(USD) 3.212,40

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