Haberler Yaşam Canlı Altın Fiyatları Takip Ekranı: 6 Eylül 2025 Cumartesi güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:06

Dün haftanın son işlem gününde rekorunu sürdüren gram altın 4.707,39 TL seviyesiyle güne başlamış, tarihin en yüksek seviyesini görmüştü. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altındaki güncel durum; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL sorusuyla araştırılıyor. İşte 6 Eylül 2025 Cumartesi canlı altın fiyatları takip ekranı.

Altın fiyatları dün rekor tazeleyerek tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. Yatırım için altın almayı planlayan ancak "altın düşer mi, yükselir mi?" diye merak eden vatandaşlar bugünkü durumu merak ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Eylül 2025 Cumartesi canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel alış satış rakamları;

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 6 Eylül 2025 Cumartesi günü altın fiyatları;

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.756,20

SATIŞ(TL) 4.756,89

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 7.753,00

SATIŞ(TL) 7.844,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.326,58

SATIŞ(TL) 4.569,53

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.587,06

SATIŞ(USD) 3.587,58

