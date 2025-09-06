Canlı Altın Fiyatları Takip Ekranı: 6 Eylül 2025 Cumartesi güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

Altın fiyatları dün rekor tazeleyerek tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. Yatırım için altın almayı planlayan ancak "altın düşer mi, yükselir mi?" diye merak eden vatandaşlar bugünkü durumu merak ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Eylül 2025 Cumartesi canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel alış satış rakamları;