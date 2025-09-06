Haberler
Canlı Altın Fiyatları Takip Ekranı: 6 Eylül 2025 Cumartesi güncel tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:06
Dün haftanın son işlem gününde rekorunu sürdüren gram altın 4.707,39 TL seviyesiyle güne başlamış, tarihin en yüksek seviyesini görmüştü. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altındaki güncel durum; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL sorusuyla araştırılıyor. İşte 6 Eylül 2025 Cumartesi canlı altın fiyatları takip ekranı.