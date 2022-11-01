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Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 16:51

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kasım FED faiz kararı beklentisi ne yönde, artış bekleniyor mu?

FED faiz kararı için nefesler tutuldu. Uzun zaman sonra ABD Merkez Bankası'nın uyguladığı en agresif sıkılaştırma politikalarının uygulanması, dünya genelinde resesyon seslerine yol açtı. Ekim ayında toplantı yapılmazken, gözler Kasım ayı FED faiz kararına çevrildi. Herkes, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Jerome Powell önderliğinde son üç FED faiz toplantısı artış kararıyla sona ererken, yılın sondan ikinci toplantısı için az bir süre kaldı. Peki, FED faiz kararı ne olacak, beklenti ne yönde? Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kasım FED faiz kararı beklentisi ne yönde, artış bekleniyor mu?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, kasım ayının gelmesiyle birlikte sıklıkla cevap arıyor. Ekim ayında yapılmayan toplantı, bir aylık aranın ardından başlıyor. Agresif faiz artırımı politikası uygulanacak mı dünya genelinde merak konusu. Bu merak, "FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz artışı olur mu?" sorularını doğuruyor. Peki, 2022 Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar…

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kasım FED faiz kararı beklentisi ne yönde, artış bekleniyor mu?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı toplantısı Ekim ayında yapılmazken, gözler kasım ayı toplantısına çevrildi. Sıradaki FED faiz kararı toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kasım FED faiz kararı beklentisi ne yönde, artış bekleniyor mu?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyelerinden Lisa Cook, dün çoğu yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki açıklamalarına katılırken, diğer Fed yetkilileri de enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye dair bir işaret görmediklerini belirttiler.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kasım FED faiz kararı beklentisi ne yönde, artış bekleniyor mu?

FED politika toplantısında faizlerin art arda dördüncü defa artacağı ön görülüyor. Bu sefer faizlerin 75 puan artacağı tahmin edilmekte. Böylece faizler yüzde 3.75 ile 4.00 arasında yükseleceği ön görülmekte.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kasım FED faiz kararı beklentisi ne yönde, artış bekleniyor mu?

13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan ABD enflasyon verisinde, ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak açıklanmıştı.

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