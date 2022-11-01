Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kasım FED faiz kararı beklentisi ne yönde, artış bekleniyor mu?

Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 16:51

FED faiz kararı için nefesler tutuldu. Uzun zaman sonra ABD Merkez Bankası'nın uyguladığı en agresif sıkılaştırma politikalarının uygulanması, dünya genelinde resesyon seslerine yol açtı. Ekim ayında toplantı yapılmazken, gözler Kasım ayı FED faiz kararına çevrildi. Herkes, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Jerome Powell önderliğinde son üç FED faiz toplantısı artış kararıyla sona ererken, yılın sondan ikinci toplantısı için az bir süre kaldı. Peki, FED faiz kararı ne olacak, beklenti ne yönde? Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…