TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik oyunda kozlarını paylaşan mavi ve kırmızı takımlardan birisi en başarılı kebap çeşitlerini hazırlayarak dokunulmazlık zırhını kazandı. Kaybeden takım ise 2 yarışmacısını eleme potasına gönderdi. Yarışmanın takipçileri ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.