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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 27 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 27.09.2022 22:29 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 22:30

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 27 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik oyunda kozlarını paylaşan mavi ve kırmızı takımlardan birisi en başarılı kebap çeşitlerini hazırlayarak dokunulmazlık zırhını kazandı. Kaybeden takım ise 2 yarışmacısını eleme potasına gönderdi. Yarışmanın takipçileri ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 27 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan oyunda mavi ve kırmızı takımlardan biri kazanarak eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken başarısız takım 2 yarışmacısını haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderdi. Zorlu oyunların ardından yarışmayı takip edenler detaylarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 27 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 27 Eylül 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın ilk 2 eleme adayı belirlendi.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 27 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım üyeleri Türk Mutfağının en lezzetli kebap çeşitlerini başarılı şekilde yapmak ve dokunulmazlık zırhının sahibi olmak için kozlarını paylaştı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 27 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik dokunulmazlık oyununda her bir kebap çeşidi 1 yarışmacıya verilerek yarışmacıların yemek bazında düellosuyla gerçekleşti. Verilen süre sonunda hazırlanan ürünler jüri şefler tarafından tadılarak değerlendirildi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 27 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer Şefler ürünlerin tadımını yaparak değerlendirdi ve haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takımın Kırmızı takım olduğunu açıkladı.

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