MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan oyunda mavi ve kırmızı takımlardan biri kazanarak eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken başarısız takım 2 yarışmacısını haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderdi. Zorlu oyunların ardından yarışmayı takip edenler detaylarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;