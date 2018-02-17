Ağır müebbet hapis

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yapan mesajlar verdikleri suçlamasıyla yargılanan Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile birlikte toplam 7 sanığın davasında mahkeme heyeti, davayı karara bağladı. Mahkeme, Ilıcak ve Altan kardeşlerin aralarında bulunduğu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bir sanık ise beraat etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi girişindeki binada görülen dava, 13'üncü duruşmada karara bağlandı. Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini istedi. Ardından mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere müzakereye çekildi. Yaklaşık 5 saatlik aranın ardından tekrar toplanan mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

İNDİRİM YAPILMADI

Kararda, Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile eski Zaman gazetesi görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı, Zaman gazetesi marka müdürü Yakup Şimşek ve eski Polis Akademisi öğretim görevlisi Şükrü Tuğrul Özşengül, "Anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda, atılı suçun sabit olduğu belirtildi. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadı. Kararda, bu suçun örgüt faaliyeti dışında işlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Ancak yasa gereği örgüt üyeliği suçu ile "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmeye teşebbüs" suçlarından, ayrıca ceza verilmesine yer olmadığı kaydedildi. Tutuksuz yargılanan reklamcı Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verildi. Ceza verilen 6 sanığın, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın kararı okuduktan sonra tarafların 7 gün içinde istinaf mahkemesine itiraz hakları olduğunu hatırlattı.