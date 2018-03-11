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’nün ‘pişmanlık’ oyunu mesajlarda

Giriş Tarihi: 11.3.2018

'ye yönelik 2 Mart'ta merkezli , 4 ilde düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 21 kişi gözaltına alındı. ByLock görüşmelerini inceleyen polis, mesajlarda, "Gözaltına alındığınız zaman artık etkinlik pişmanlıktan faydalanın ancak önce siz, sorguya alan polisi tartın. Sizin hakkınızda ne biliyor, ne öğrenmiş ise ona göre davranın. ler vermeyin ancak açığa çıkmış bilgileri yeni bilgiler gibi onlara satın. Bu sayede tutuklanmayıp örgüt için çalışmaya devam edersiniz" talimatlarını ortaya çıkardı.

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FETÖ’nün ‘pişmanlık’ oyunu mesajlarda
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