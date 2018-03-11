FETÖ’nün ‘pişmanlık’ oyunu mesajlarda

FETÖ'ye yönelik 2 Mart'ta Adana merkezli İzmir, 4 ilde düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 21 kişi gözaltına alındı. ByLock görüşmelerini inceleyen polis, mesajlarda, "Gözaltına alındığınız zaman artık etkinlik pişmanlıktan faydalanın ancak önce siz, sorguya alan polisi tartın. Sizin hakkınızda ne biliyor, ne öğrenmiş ise ona göre davranın. Yeni bilgiler vermeyin ancak açığa çıkmış bilgileri yeni bilgiler gibi onlara satın. Bu sayede tutuklanmayıp örgüt için çalışmaya devam edersiniz" talimatlarını ortaya çıkardı.

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