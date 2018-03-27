Hava Kuvvetleri’nde ‘mahrem’ temizliği 56 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'ye yönelik iki soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İkinci gözaltı kararı ise FETÖ/ PDY'nin Çankaya ilçesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Ankara merkezli 9 ilde 16'sı ByLock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Polis, şu ana kadar listedeki 16 şüpheliyi tutukladı.

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