Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hava Kuvvetleri’nde ‘mahrem’ temizliği 56 gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri’nde ‘mahrem’ temizliği 56 gözaltı kararı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018

'da 'ye yönelik iki soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İkinci gözaltı kararı ise FETÖ/ 'nin Çankaya ilçesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Ankara merkezli 9 ilde 16'sı ByLock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Polis, şu ana kadar listedeki 16 şüpheliyi tutukladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hava Kuvvetleri’nde ‘mahrem’ temizliği 56 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN