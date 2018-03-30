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Son dakika: Hücre evinde kitap şeklinde gizli kasa bile yapmışlar

Trabzon'da FETÖ/ soruşturmaları kapsamında "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda bir evde kitap şeklinde gizli bir kasa bulunurken, kasanın içinde ise haberleşme için kullanılan cep telefonu ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 11:29

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ/ soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evi deşifre edildi.

KİTAP ŞEKLİNDE GİZLİ KASA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, örgütün bir hücre evinde yapılan aramalarda, evdeki kitaplar arasına gizlenmiş kitap şeklinde gizli kasa olduğu belirlendi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri tarafından incelemeye alınan gizli kasa açıldı, içinde bir cep telefonu bulundu.

Cep telefonunun örgüt üyeleri tarafından gizli haberleşme için kullanıldığı öğrenilirken, güvenlik güçleri cep telefonu üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

Örgüt üyelerinin yakalanacaklarını almaları üzerine, bazı dökümanları yırtmaya çalıştığı ve bazılarını ise evin balkonundan aşağı attığı belirlendi.

Öte yandan örgüte ait iki evde 6 bin avro, 10 bin dolar ve 28 bin lira nakit para da ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 4 adet sahte kimlik tespit edildi.

Gözaltına alınan kişiler arasında uzun zamandır aranan avukatlar, askerler, iş adamları ve örgütün sözde il ablası da bulunurken, 11 farklı ilden 20 kişinin ise arandığı öğrenildi

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "gaygubet evi" olarak adlandırılan 6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evi deşifre edilmiş, 58 şüpheliden 9'u öğrenci, ikisi evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi olmak üzere 38 örgüt üyesi gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: Hücre evinde kitap şeklinde gizli kasa bile yapmışlar
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