Yakalanan hainlerin kodları çözülüyor

Türkiye'nin Kosova'da paketleyip İstanbul'a getirilen 6 FETÖ üyesinden Osman Karakaya, Ergenekon davasında FETÖ lehine raporlar düzenleyen Adli Tıp uzmanı olduğu ortaya çıktı. Özel bir uçakla Türkiye'ye getirilen örgüt üyelerinin ifadeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda alınmaya başlandı. Örgüt üyesi Osman Karakaya'nın, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/ PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi. Karakaya'nın isminin örgütün adli tıp yapılanması iddianamesinde de geçtiği ortaya çıktı. FETÖ üyelerinin, Balkanlarda bulunan diğer örgüt üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanması içinde yer aldığı belirtiliyor. Örgüt üyelerinden Cihan Özkan'ın himmet paralarını Pensilvanya'ya aktardığı, Kahraman Demirez'in Kosova gençlik yapılanmasından sorumlu olduğu, Hasan Hüseyin Günakan'ın ise bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olduğu belirlendi.

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