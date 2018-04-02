Son Dakika: TSK'dan Afrin'e hava operasyonu

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara gizlenen terör örgütü YPG/PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

DAĞLIK ALANDA TESPİT EDİLDİLER

Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in kuzeyindeki Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etti.

TSK'dan Afrin'e hava operasyonu

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Bunun üzerine TSK'ya ait savaş uçakları, dağdaki hedeflere yönelik operasyon düzenledi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.