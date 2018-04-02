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Son Dakika: 'dan 'e hava operasyonu

Son dakika haberi... 'ye ait uçaklar, 'de dağlık alanlara saklanan terör örgütü / mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 11:47
Son Dakika: TSK'dan Afrin'e hava operasyonu

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara gizlenen terör örgütü / mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

DAĞLIK ALANDA TESPİT EDİLDİLER

'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (), Afrin'in kuzeyindeki Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etti.

TSK'dan Afrin'e hava operasyonu

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Bunun üzerine TSK'ya ait savaş uçakları, dağdaki hedeflere yönelik operasyon düzenledi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (), 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.

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Son Dakika: TSK'dan Afrin'e hava operasyonu
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