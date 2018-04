Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan CHP provokasyonlarını ve 15 milletvekilinin İyi Parti 'ye geçişini değerendiren Erdoğan, şöyle konuştu:(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) En çok üzüldüğüm tamamıyla yalanların diz boyu olduğu dürüstlükten tamamen uzak... Öncelikle 15 Temmuz gecesini konuşalım; 15 Temmuz'la ilgili olarak gerek Sayın Başbakan'a yapılan itham gerekse şahsımla ilgili itham çok ağır. TV kayıtlarında saat 23:17'de Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu belli. Atatürk Havalimanı 'nda. Ben daha ortada yokum, Marmaris'teyim. Beyefendi tanklarla görüşme yapıyor önü açılıyor Bakırköy'e belediye başkanına gidiyor. Orada olduğuna dair kahve içmesi vesaire çekimler belgeli olarak elde var. Diyor ki; 'bana önceden haber verilseydi, ben Cumhurbaşkanını beklerdim.' Ben bir defa o akşam duyurumu yaptım. Duyurumu yaptığım andan itibaren on binler meydanlara döküldü. Sen farklı bir insan değilsin ki. Eğer böyle tanklara darbelere meydan okuyorsan, nasıl on binler geldiyse sen de gelirdin gelmeyip kaçarak Bakırköy'e gitti.Bizim durumumuza gelince ben orada o terbiyesizliği yapan kişi; cumhurbaşkanına karşı el kol parmak sallayan kişi (CHP'li Özgür Özel ) terbiyesizin tekidir. Ben aşağıda oturmuyorum; oturduğum makam yukarıda. Onun için oradan ona verilecek herhangi bir cevabım olmadı ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim.Bunun ötesinde senin 15 tane vekilin partinden ayrılıyor sözde İyi Parti'ye geçiyor. Sözde İyi Parti de bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı, onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun? Güneş Motel olayından çok daha öte durumu söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket.Sandık, sandık dediler şimdi baskın seçim diyorlar siz istediniz; şimdi baskın seçim diyorsunuz. Gönlünüzü yaptık hadi hayırlı olsun. Er meydanı dediler buyurun meydan. Benim daha 1,5 senem vardı, makamda durabilirdim. Sen zaten yenilgi yenilgi alıştı bu işe. Tek maharetin var kongrelerde iyi kazanıyorsun, sandıkta kaybediyorsun.(Son yaşanan olaylarda YSK ile ilgili düşünceniz nedir, sürecin yönetilmesi açısından) YSK kararı cumartesi de verebilirdi. Cumartesi vermiş olsaydı belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi. Gerek sözde İyi Parti, gerek CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi. Resepsiyona katılan Başbakan Binali Yıldırım da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki provokasyonu için "Yalana karşı çok titizim. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 24 Haziran seçimlerine ilişkin sorular üzerine, "Bize sormayın, bizim adayımız belli. Başkası bizi ilgilendirmez" diye konuştu."24 Haziran'da benim halkım benim vatandaşlarım Parlamentoyu bu derece kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Çözüm yeri sandıktır. Sandıkta da 24 Haziran'da gereken dersi alacaklardır."