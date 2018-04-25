Kirli transferin detayları : 35 kurbandan 15’i feda edildi

CHP
'nin
Türk siyasetine kara harflerle yazdığı 'İkinci Güneş Motel
' skandalının perde arkasında yaşananlar, Kemal Kılıçdaroğlu
'nun CHP'de estirdiği terörü de gözler önüne serdi. PARTİ İÇİ ZORBALIK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun? Güneş Motel Olayı'ndan daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket. 24 Haziran'da herkes sandıkta dersini alacak" sözleriyle ifade ettiği skandalın arkasından, milli iradeye saygısızlık ve parti içi zorbalık çıktı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Grup Başkan Vekili Altay, gözünü kırpmadan hülle oyununda rol olacağına inandığı 35 CHP'li milletvekilinden oluşan bir liste hazırladı. Büyük gizlilik içinde hazırlanan liste Kılıçdaroğlu'nun önüne konuldu.
CHP Genel Başkanı, 35 kurbanın içinden 15 hülleci CHP'liyi seçti. Hüllecilere görevlerini tebliğ etme işi de Altay'a düştü. Kirli oyunun ikinci perdesi için 15 milletvekilini odasında toplayan Altay, isimleri bizzat Genel Başkan'ın belirlediğini söyleyerek vekillerden gelecek muhtemel tepkinin önünü kesti. Ardından milletin karşısına çıktıkları zaman söyleyecekleri yalanların tüyolarını verdi. Altay'ın vekillerin bu çirkin oyun hakkındaki düşüncelerini sormadığı, konuşturmadığı belirtildi. 15 vekil arasında istifa ederken ağlayanlar, eli titreyenler oldu ama itiraz etme cesaretini gösteremediler.