Talimatla parti değiştiren CHP'li vekiller İyi Parti'ye ısınamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güneş Motel'den daha beter!" diyerek eleştirdiği CHP'den İyi Parti'ye milletvekili transferinin bir başka yüzü ortaya çıktı. Aldıkları emirle kendilerini başka partide bulan milletvekilleri ne İyi Parti sıralarına oturdu, ne de kendilerini İyi Parti milletvekili olarak gördü. Hatta, sosyal medyadaki durumlarını bile değiştirmeden İyi Parti'deki CHP'liler pozisyonuna düştü.

ŞOKU ATLATAMADILAR

Gece yarısı operasyonuyla partilerinin değiştiğini öğrenen CHP'li milletvekilleri ertesi sabah sözde İyi Parti üyesi olarak uyandılar.

TBMM'ye geldiklerinde nerede oturacaklarını şaşıran 15 milletvekilinin, sosyal medya hesaplarında hala CHP üyesi olarak görülmesi dikkat çekiyor.

Talimatla parti değiştiren CHP'li vekiller İP'e ısınamadı

HESAPLARINDA "CHP'Lİ" YAZIYOR

Talimatla partilerinden gönderilen CHP'li vekiller, grup kurarak İyi Parti üyesi milletvekili sıfatına bürünmelerine karşılık, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarında CHP milletvekili olarak görünmeyi tercih ediyor.

GÖZDEN ÇIKARTILAN MİLLETVEKİLLERİ AĞLAMAKLI OLDU

CHP'nin sözde "Demokrasi Kahramanı" diyerek gözden çıkardığı vekillerin İyi Parti'ye nasıl bir ruh halinde gitmek zorunda bırakıldıklarını anlamak için yüzlerine bakmak yeterliydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket. Ama 24 Haziran'da benim halkım, Parlamentoyu bu kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir." demişti.