Ak Parti milletvekili adayı Cemal Öztürk, Ak Parti yatırımlarını anlattı

Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde Giresun'a yapılan yatırımları anlatan Milletvekili Öztürk, "Son 15 yılda Giresun'a 963 milyon TL'lik Gençlik ve Spor yatırımı yaptık. Gençlerimizin hizmetine sunduğumuz gençlik merkezleri ile şehrimizdeki spor tesislerinin yapım-onarım çalışmaları ve yükseköğrenim yurtlarına 343 milyon 989 bin TL, yükseköğrenim gençliğinin kredi ve burs ihtiyaçlarına 619 milyon 637 bin TL ayırdık.





2018 YILI İTİBARİYLE 6 BİN 518 YATAK SAYISI İLE...



Modern spor tesisleri inşa ettik. 2002-2018 yılları arasında 302 milyon 864 bin TL yatırımla ilimize 40 spor tesisi kazandırdık. Verilen destek ve yatırımlarla önü açılan spor kulüplerimizin sayısında ciddi artış oldu. Giresun'da 2002 yılında 49 olan spor kulübü sayısı, 2018 yılına baktığımızda 83'e çıkmış durumda. Yurt sayısını artırdık, konforu yükselttik. Üniversitede okuyan gençlerimizin rahatına önem verdik. Giresun'da 2002 yılında bin 50 yatak sayısı ile hizmet verilmekte iken, 2018 itibariyle 6 bin 518 yatak sayısı ile 23 bloktan oluşan 10 yurtta hizmet vermeye başladık" dedi.



TÜRKİYE SPORUNA ÇOK YARARLI OLACAK



Giresun'da spor alanında önemli projelerden birinin de Çotanak Stadyumu olduğunu kaydeden Öztürk, "Çotanak Stadyumu hızla yükseliyor. Tamamlandığında UEFA standartlarında bir stadyuma kavuşacağız. Böylelikle ilimiz ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek. Sadece futbol için değil diğer branşlarla da entegre olacak. Ülkemizi ve ilimizi başarı ile temsil edecek gençlerimizin yetişmesi için geleceğe yatırım yapıyoruz. Stadımızın önce Giresun'a, Türkiye sporuna çok yararlı olacağını düşünüyorum ve şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.