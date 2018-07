Aile boyu ihanet yazışmaları şirket mailinde...

BUGÜN NELER OLDU

SahipleriSaid Kavurmacı, Ömer Faruk Kavurmacı ve Ahmet Said Kavurmacı hakkında FETÖ 'den işlem yapılan ve kayyum atanan Aydınlı Giyim'in el konulmadan önceki mail yazışmaları ele geçirildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 'ne gönderilen raporda, şirketin FETÖ'nün himmet toplama merkezi gibi çalıştığı yer alıyor.Rapora göre Aydınlı Hazır Giyim 'in sahibi olan Ahmet Said Kavurmacı, ilişki içinde bulunduğu yüzlerce firma sahibinden FETÖ yurtlarının yapımı ve himmet dağıtımı için mail ortamında milyarlarca lira talep etti.Sadece İstanbul Florya'da 25 milyon dolar değerinde 9 dönümlük arazi üzerine FETÖ tarafından inşa edilmesi planlanan tesis alanının inşası için çeşitli firmalardan 15 milyon lira istendi.17-25 Aralık operasyonlarının ardından da şirket sahibi Ahmet Said Kavurmacı'nın himmet adı altında FETÖ'ye para toplamaya devam ettiği belirlendi. Şirketlerin ödeyeceği himmet bedeli Aydınlı yönetimi tarafından belirlenip tebliğ ediliyordu.Rapora göre, Aydınlı Hazır Giyim üzerinden FETÖ'nün Kimse Yok mu Derneği'ne 2013, 2014 ve 2015'te toplam 11 milyon 188 bin lira himmet verildi. Aktarılan paralar çeşitli vakıflar üzerinden faturalandırıldı. Ahmed Said Kavurmacı'nın şirket kurumsal maili üzerinden 'Bağış' ve 'Burs' adı altında, iş yaptıkları tekstil firmalarından FETÖ'ye yüklü miktarda ödeme yapmalarını istemesi de dikkat çekiyor.