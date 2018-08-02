ABD’li komutana ‘tehdit dili’ uyarısı

ABD
Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti dün Ankara'ya geldi. Bir süredir ziyareti beklenen Scaparrotti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile görüştü. Bakanlıkta gerçekleşen ikili görüşmede Scaparrotti'nin yeni görevinden dolayı Bakan Akar'ı tebrik ettiği öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI
Scaparrotti ziyaret sırasında Milli Savunma Bakanlığı
şeref defterini de imzaladı. Bakan Akar ve Scaparrotti'nin görüşmesinde ise Suriye'nin kuzeyindeki son durum masaya yatırıldı. Türkiye
ve ABD kısa süre önce anlaşılan Menbiç Yol Haritası'nın uygulanmasına başlamıştı. Ancak Başkan Tayyip Erdoğan Menbiç'teki durumun istenilen seviyede gitmediğine dikkat çekmişti. PKK/PYD-YPG terör örgütü henüz kentten çekilmiş değil. Türk ve ABD askerleri birbirlerinden bağımsız ancak koordineli devriye görevlerine devam ediyorlar. Ankara ise biran önce ortak devriye görevine başlanılmasını ve Menbiç kent merkezine girilmesini istiyor. Ayrıca ABD'nin sahada yavaş hareket ederek Menbiç'in temizlenmesini yavaşlattığına dair bir görüş hakim. Menbiç başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde ABD ile yaşanan uyuşmazlıklar dünkü görüşmede masaya yatırıldı. Problemli bölgelerde sorunların çözümü için nelerin yapılabileceği görüşüldü.
RAHATSIZLIK İLETİLDİ
Ayrıca Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan siyasi gerginliklerin ve bunun askeri ilişkilere etkisi de gündeme geldi. Bakan Akar, başta PYD/ YPG VE FETÖ olmak üzere Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği yapılardan ABD'nin desteğini çekmesi gerektiğine dair Ankara'nın uyarısını iletti. Ayrıca ABD'nin Türkiye'yi ambargo ile tehdidinden duyulan rahatsızlık da ABD'li komutana aktarıldı. Scaparrotti, dün ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i de ziyaret etti. Karargahtaki görüşmede de yine Suriye'nin kuzeyindeki sorunlar ve çözüm arayışları masaya yatırıldı. Scaparrotti bugün İncirlik Üssü'nü ziyaret edecek.