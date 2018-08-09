Son dakika: Ömer Coşkun'un eşi ve kızı mirasını istemedi

Sahibi olduğu ve uydu üzerinde yayın yapan TV kanalları üzerinden bitkisel ilaçların satışı ile adından söz ettiren Dr. Coşkun geçen yıl 26 Şubat günü vefat etti. Coşkun'dan geriye, kendisi ile birlikte şirketlerinde çalışan, eşi Mine Coşkun (47) ile iki kızı kaldı. Coşkun'un vefatından bir ay sonra, 27 Mart günü, eşi Mine ve kızı Fatma Nur Coşkun (26), reddi miras talebi ile Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Anne-kızı, Ömer Coşkun'dan geriye kalan mirası kayıtsız şartsız reddettiklerini belirtti. Mahkeme 13 Nisan günü, anne-kızın davasını kabul ederek Ömer Coşkun'dan kalan mirası reddettiklerini hüküm altına aldı. Bu karar bir gün sonra kesinleşti.