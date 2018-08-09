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Son dakika: 'un eşi ve kızı mirasını istemedi

Geçen yıl böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Dr. ’dan (48) geriye kalan ‘miras’, tartışma konusu oldu. Coşkun’un eşi ve bir kızı mahkemeden reddi miras kararı alırken, diğer bir kızı babasının yasal mirasçısı olduğu yönünde karar aldı. Coşkun’un eşi ve kızının reddi miras talep etmelerinin gerisinde ise, Coşkun'dan geride kalan yüklü borç, şirketlerin içinin boşaltılması ve hukuki ihtilaflar yer aldı. Coşkun’un başka kişiler üzerinde kurduğu şirketlerin içinin ise boşaltıldığı, milyon liralık malın yağmalandığı öne sürülüyor.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 11:34
Son dakika: Ömer Coşkun'un eşi ve kızı mirasını istemedi

Sahibi olduğu ve uydu üzerinde yayın yapan TV kanalları üzerinden bitkisel ilaçların satışı ile adından söz ettiren Dr. Coşkun geçen yıl 26 Şubat günü vefat etti. Coşkun'dan geriye, kendisi ile birlikte şirketlerinde çalışan, eşi Mine Coşkun (47) ile iki kızı kaldı. Coşkun'un vefatından bir ay sonra, 27 Mart günü, eşi Mine ve kızı Fatma Nur Coşkun (26), reddi miras talebi ile Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Anne-kızı, 'dan geriye kalan mirası kayıtsız şartsız reddettiklerini belirtti. Mahkeme 13 Nisan günü, anne-kızın davasını kabul ederek Ömer Coşkun'dan kalan mirası reddettiklerini hüküm altına aldı. Bu karar bir gün sonra kesinleşti.

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Son dakika: Ömer Coşkun'un eşi ve kızı mirasını istemedi
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