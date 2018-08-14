Bahçeli sahip çıktı, Hayati Arkaz MHP’ye geçiyor

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Meclis'teki yemin töreni esnasında elini öpen İyi Parti
İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz
'ın İyi Parti Genel İdare Kurulu listesine alınmaması üzerine kendisini MHP'ye davet etti. Arkaz'a, Bahçeli'nin elini öptüğü için başta Meral Akşener
olmak üzere bazı İyi Partililer tepki göstermişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bahçeli şunları söyledi: "İyi Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." Hayati Arkaz ise Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine İyi Parti'den istifa etti. Arkaz Bahçeli'nin çağrısı kabul ettiğini belirterek "MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın bütün birimlerinde çalıştım. Ülke meselesinde elimizi taşın altına koyarız. Bu teklif, çok büyük bir onurdur benim için" dedi. Arkaz'ın MHP'ye katılmasıyla birlikte İyi Parti'nin vekil sayısı 41'e düşerken MHP Meclis'te 50 sandalyeye ulaşacak.