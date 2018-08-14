Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bahçeli sahip çıktı, Hayati Arkaz MHP’ye geçiyor

Bahçeli sahip çıktı, ’ye geçiyor

’li Arkaz lideri Bahçeli’nin elini öpünce tepki gördü. Bahçeli’nin MHP’ye davet ettiği İyi Parti’den istifa ettiğini açıkladı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Bahçeli sahip çıktı, Hayati Arkaz MHP’ye geçiyor
Genel Başkanı , Meclis'teki yemin töreni esnasında elini öpen İstanbul Milletvekili 'ın İyi Parti Genel İdare Kurulu listesine alınmaması üzerine kendisini MHP'ye davet etti. Arkaz'a, Bahçeli'nin elini öptüğü için başta olmak üzere bazı İyi Partililer tepki göstermişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bahçeli şunları söyledi: "İyi Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." Hayati Arkaz ise Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine İyi Parti'den istifa etti. Arkaz Bahçeli'nin çağrısı kabul ettiğini belirterek "MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın bütün birimlerinde çalıştım. Ülke meselesinde elimizi taşın altına koyarız. Bu teklif, çok büyük bir onurdur benim için" dedi. Arkaz'ın MHP'ye katılmasıyla birlikte İyi Parti'nin vekil sayısı 41'e düşerken MHP Meclis'te 50 sandalyeye ulaşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeli sahip çıktı, Hayati Arkaz MHP’ye geçiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN