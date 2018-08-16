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Jandarma Er Yatkın'ı şehit eden 'lı teröristler öldürüldü

Bingöl'de karakoldan çıkarken şehit edilen jandarma Er Şevki Eren Yatkın'ı şehit edip, 3 askeri yaralayan teröristlerin 'de düzenlenen operasyonda öldürülen 10 teröristin arasında bulunan kod adlı ve kod adlı isimli militanlar olduğu ortaya çıktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 11:12
Jandarma Er Yatkın'ı şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü
Geçtiğimiz Haziran ayında Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Karakolu'ndan çıkan askerlere teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda Piyade Er Şevki Eren Yatkın (20) şehit olmuş, 3 asker ise yaralanmıştı. O olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kod adlı ve kod adlı olduğu belirlendi. O teröristlerin ise 5 gün önce 'de Kırmızı listedeki örgütün sözde sorumlusu Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'la birlikte etkisiz hale getirilen 10 terörist arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yedisu İlçesi Kabayel Jandarma Karakol Komutanlığına 08.06.2018 tarihinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu (1) askerin şehit edilmesi, 3 personelin yaralanması olayının faili olduğu tespit edilen Sorej Masiro (K) Fırat Kaya ve Rabun Zinar (K) Servet Özalp, isimli teröristler Tunceli İlinde 12.08.2018 tarihinde yapılan operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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Jandarma Er Yatkın'ı şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü
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