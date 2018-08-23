Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adalet Bakanı Gül'den çok sert Yunanistan açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den çok sert açıklaması

Adalet Bakanı Gül: "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inananlar, yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmez." ifadelerini kullandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 02:04
Adalet Bakanı Gül'den çok sert Yunanistan açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiçbir kişi veya yönetimin, yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir"dedi.

Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'da Danıştay'ın 'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiç bir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir. Bu hukuk katliamının sorumlusu; uluslararası anlaşmaları reddederek, ülkelerini teröristlere güvenli liman haline getiren Yunanistan yargısı ve örgüt üyelerine kapılarını açarak Avrupa'nın orta yerinde bir terör sığınağı kuran Yunanistan siyasetidir. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki; kimin ne karar aldığına bakmaksızın FETÖ mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. 'nin mevcudiyetine kasteden teröristleri besleyen kim olursa, bunu kati surette bilmeli ve tercihlerini bu yönde yapmalıdır. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki; kimin ne karar aldığına bakmaksızın FETÖ mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin mevcudiyetine kasteden teröristleri besleyen kim olursa, bunu kati surette bilmeli ve tercihlerini bu yönde yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan tepkisi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanı Gül'den çok sert Yunanistan açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN