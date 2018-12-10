FETÖ imamları 4 bin ankesörlü hatla ihanet görüşmesi yaptı

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FETÖ mahrem imamlarının, 81 ilde 4 bin ankesörlü telefon kullanarak örgütün kripto isimleriyle haberleştiği tespit edildi. Adalet Bakanlığı koordinesinde 9 ayrı bölgede gerçekleştirilen "ankesör toplantılarında" kriptoların tespit edilmesinde izlenen yöntemler ele alındı. Türkiye genelinde mahrem imamlar ile sorumlusu olduğu örgüt üyelerinin kullandığı 4 bin ankesörlü-kontörlü telefon tespit edildi. Bunlardan 485'inin İstanbul'da, 477'sinin ise Ankara'da olduğu belirtildi.Soruşturma kapsamında 8 yıllık HTS dökümlerini çıkararak analiz yapan savcılık ve emniyet, örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı koordinesinde toplantılara, FETÖ soruşturmalarına bakan terör savcıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden üst düzey yetkililer katıldı. Toplantılarda özellikle periyodik ve ardışık aramaların altı çizildi. Mahrem imamların örgüt üyeleriyle yaptığı şifreli görüşme sürelerinin 25 ile 50 saniye arasında olduğu kaydedildi. Ankesörlü telefonlardan yapılan 3-5 saniye gibi kısa süreli görüşmelerin de dikkate alınarak incelenmesi gerektiği belirtildi. FETÖ imamlarının yakalandığı takdirde sorumlusu olduğu örgüt mensubunu deşifre etmemek için numarasının son 2 rakamını değiştirme gibi teknikler kullandığı tespit edildi.