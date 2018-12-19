FETÖ’cü hain Kemal Batmaz’ın küstah sözlerinin ardından Başsavcılık soruşturma başlattı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca "Darbeci Kemal Batmaz'dan jandarma komutanına duruşmada tehdit" başlığı ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sincan Cezaevleri Kampüsü 1 nolu duruşma salonunda Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca görülmekte olan Akıncı Üssü davasında yargılanan ve darbe girişiminin sivil imamlarından biri olarak Akıncı Üssü'nde yakalanan tutuklu sanık Kemal Batmaz, duruşma salonunun dolu olması sebebiyle kendisine oturması için gösterilen yere oturmayarak, verilen talimatlara uymaması, duruşma güvenliğini bozacak tutum ve davranışlarda bulunduğu için görevli personel tarafından uyarılması ve uyarılar sonrasında görevli Albay T.H.'ye 'Albayım ben kurallara uyuyorum, ancak siz benim her şeyime karışıyorsunuz, beni tecrit ettiniz, provokasyon böyle olmaz, ben provokasyon yaptığımda salonda neler olacak göreceksin' demesinin ardından neler olacağının sorulması üzerine 'Albayım size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, göreceğiz' diyerek tehdit etmesine ilişkin görevliler tarafından tutulan tutanak üzerine konunun 17 Aralık 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikali sonrası konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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