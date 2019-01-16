Kılıçdaroğlu’nun en çirkin gafı

BUGÜN NELER OLDU

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik İstanbul'un ardından dün de Ankara'da aday toplantısı gerçekleştirdi. ATO Kongre salonunda yapılan toplantıya, CHP'nin 23 büyükşehir ile çok sayıda ilde ittifak ortağı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılmaması, yerine genel sekreter Aytun Çıray'ın partisini temsil etmesi dikkat çekti. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Levent Gök' gafı damgasını vurdu. CHP milletvekillerinin salonda olduğunu, sadece Meclis Başkanvekili Levent Gök'ün tarafsızlığı nedeniyle aday tanıtım toplantısına katılmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, Levent Gök'ün soy ismini, 'k' harfi yerine 't' harfini kullanarak 'G..t' şeklinde telaffuz ettiği duyuldu. Bu arada kongre salonunda toplantı devam ederken dışarıda ise belediye işçisi olduğunu belirten bir vatandaş, bin 600 lira maaş aldığını belirterek "Hani 2200 lira. Kılıçdaroğlu veriyordu, nerde bu" diye bağırarak tepki gösterdi.